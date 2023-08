Rēzekne budžeta 'lāpīšanu' sāk ar dažu pabalstu un atvieglojumu atcelšanu

Rēzeknes pilsētas domes sēdē šodien tika pieņemti vairāki lēmumi budžeta izdevumu samazināšanai, lai stabilizētu pilsētas finanšu stāvokli.

Valdošā koalīcija piedāvāja samazināt braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā vairākām iedzīvotāju grupām, mainīt mēnešbiļešu cenas un atcelt vairākus brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus.

Opozīcijas deputāti principiāli iebilda pret šo jautājumu izskatīšanu, atzīmējot, ka domes vadītājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai") ir vērsies ar pieteikumu Finanšu ministrijā (FM), lai sāktu pašvaldības finanšu stabilizēšanas procesu. Tomēr valdošās koalīcijas deputāti nobalsoja pret šo jautājumu izslēgšanu no dienaskārtības, un turpmākajā sēdes gaitā šie saistošie noteikumi tika apstiprināti.

Opozīcijas deputāts Jānis Zeltiņš (P) norādīja, ka apšauba vajadzību samazināt sociālo atbalstu iedzīvotājiem, jo tādā veidā iegūtās summas ir nelielas un neatrisina budžeta problēmas.

Tāpat sēdes gaitā deputāti nolēma nodot pārdošanai izsolēs vairākus pašvaldībai piederošus zemes gabalus. Bartaševičs šādu lēmumu pamatoja ar nepieciešamību palielināt budžeta ieņēmumus. Izsolē izlikto objektu kopējā sākumcena nedaudz pārsniedz 185 000 eiro.

Šodienas Rēzeknes pilsētas domes sēdē pēc opozīcijas deputātu iesnieguma tika iekļauts jautājums par domes priekšsēdētāja Bartaševiča atbrīvošanu no amata. Par šo ierosinājumu nobalsoja pieci opozīcijas deputāti, bet septiņi koalīcijas deputāti balsoja pret, līdz ar to mēra gāšana neizdevās.

Bartaševiča vadībā pilsēta ir nonākusi situācijā, kad nespēj laikus veikt visus maksājumus, bet jaunus aizdevumus FM ir nolēmusi nesniegt. Šādos apstākļos pašlaik notiek gatavošanās, lai pilsētā sāktu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu, kas nozīmēs, ka pašvaldībai būs jāizstrādā un jāīsteno budžeta izdevumu samazināšanas plāns, bet visi pašvaldības tēriņi būs jāsaskaņo ar FM ieceltu uzraugu.

Rēzeknes pilsētas budžetā šogad pietrūkst 3,9 miljonu eiro, liecina informatīvais ziņojums par Rēzeknes pašvaldības budžeta situāciju. FM ir saņēmusi Rēzeknes domes priekšsēdētāja Bartaševiča paziņojumu, ka viņš ierosinājis Rēzeknes pašvaldības domei iesniegt FM pašvaldības finanšu stabilizācijas pieteikumu. Ministrijā norāda, ka Bartaševičs rosina sasaukt ārkārtas domes sēdi šā gada 29. augustā, lai izskatītu stabilizācijas pieteikumu. FM pārstāvji skaidro, ka stabilizācijas procesa mērķis ir pašvaldībai, kura ir nonākusi ārkārtējās finansiālās grūtībās, spēt nodrošināt likumā noteikto pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildi un uzņemto saistību izpildi.

Paralēli aktuāls ir jautājums, vai par pašvaldības finanšu problēmām tiks prasīta domes vadības atbildība, piemēram, to atstādinot no amata. Pēc 23. augustā sasauktās Rēzeknes domes ārkārtas sēdes pašvaldību jautājumu ministrs Māris Sprindžuks (AS) vērtēja, ka nav guvis pārliecību, ka dome veikusi visus nepieciešamos tēriņu samazināšanas pasākumus izkļūšanai no budžeta krīzes. Pēc viņa vārdiem, kādam par situāciju būs jāatbild, taču konkrēta rīcība vēl tiekot vērtēta.