Rēzeknes budžetā pietrūkst 3 miljonu; taupībai grasās atlaist darbiniekus

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ir nonākusi smagā finansiālā situācijā – visu izdevumu segšanai 2023. gadam pietrūkst aptuveni trīs miljonu eiro. Lai līdzekļus ietaupītu, paredzēts atlaist pašvaldības un tās iestāžu darbiniekus, trešdien vēsta Latvijas Radio.

Ņemot vērā naudas trūkumu pašvaldības budžetā, izpilddirektora uzdevumu optimizēt štatu sarakstu jūlija vidū saņēma astoņas Rēzeknes pašvaldības iestādes, tostarp Sociālais dienests.

Rēzeknes pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" vadītājs Gunārs Arbidāns vadītājs Latvijas Radio izteicies, ka tas viņam kā pārvaldes vadītājam ir "sāpīgs jautājums", jo dienests vēlējies darbinieku skaitu palielināt. Viņa skatījumā pašvaldības budžetā ieguvums no štatu samazināšanas būšot minimāls.

Arbidāna sagatavotajā ierosinājumā ir paredzēts dienestā samazināt 15 slodzes. Tā kā dažas no tām šobrīd ir vakantas, tad reāli atlaisti varētu tikt 10 cilvēki. Paši darbinieki par šo lēmumu gan vēl nezinot, sacīja Arbidāns. Visi sociālās palīdzības pakalpojumi Rēzeknē tikšot sniegti arī turpmāk, taču varētu nākties samazināt klientu skaitu.

"Protams, mēs apstiprinām, ka situācija ar pilsētas budžetu ir sarežģīta. Šobrīd mēs intensīvi strādājam pie risinājumiem. Pašvaldība sadarbībā ar Finanšu ministriju," situāciju Rēzeknes pašvaldībā Latvijas Radio komentējusi Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas vadītāja Nataļja Jupatova.

Pēc viņas teiktā, pašvaldības izdevumu pieaugums saistāms ar būtisku minimālās algas celšanu valstī, strauju cenu kāpumu siltumenerģijai, elektroenerģijai, kurināmajam, autoceļu uzturēšanai, kā arī pārtikas iegādei. To ietekmējis arī procentu likmju pieaugums visiem projektiem.

Pagaidām gan dome vēl nav pieņēmusi lēmumu par izmaiņām štatu sarakstos nav pieņemts.

Domes sēde, kurā šis jautājums tiks skatīs, plānota 10. augustā.

Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs šīs nedēļas sākumā nav atradis laiku Latvijas Radio komentēt šo situāciju.

Domes opozīcijā esošā deputāte Ināra Groce (AS) problēmas ar finansējumu saistījusi ar pašvaldības lielajām kredītsaistībām. Viņa arī kritiski vērtējusi domes vadības ieceri atlaist darbiniekus. Groces skatījumā, līdzekļus ietaupīt arī citos veidos – no budžeta izņemot 18 000 eiro, kas paredzēti krievu valodas apmācības fakultatīvam, samazinot maksājumus pašvaldības radio un laikrakstam, kā arī slēdzot šobrīd ar zaudējumiem strādājošo pašvaldības baseinu. Naudu esot iespējams ietaupīt arī iesaldējot rekreācijas centra projektu un samazinot to iedzīvotāju grupas, kas "Rēzeknes satiksmes" pakalpojumus var izmantot bez maksas.

Latvijas Radio vēsta, ka, pēc Finanšu ministrijas (FM) informācijas, nevienai citai Latvijas pašvaldībai nav tik augstu kredītsaistību un kavētu maksājumu. FM augusta sākumā gaida Rēzeknes pilsētas domes apstiprināto rīcības plānu finansiālās situācijas uzlabošanai ilgtermiņā, kas tikšot ņemts vērā, pieņemot lēmumus par jaunu aizdevumu piešķiršanu.