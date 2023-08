Rēzeknes domes opozīcijai kārtējo reizi neizdodas gāzt mēru Bartaševiču

Rēzeknes pilsētas domes opozīcijai ceturtdien kārtējo reizi neizdevās gāzt no amata domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču ("Kopā Latvijai"), lai arī pilsēta viņa vadībā pašlaik ir nonākusi dziļās finanšu problēmās.

Ceturtdien ar piecām balsīm "par" un septiņām "pret" ierosinājums atcelt Bartaševiču no amata tika noraidīts. Viena pašvaldības domes deputāte sēdē nepiedalījās. Līdzīgs balsu sadalījums ir bijis arī iepriekšējos balsojumos par šo jautājumu.

Pieprasījumu iekļaut jautājumu par Bartaševiča atcelšanu no amata iesniedza pieci opozīcijas deputāti – Ināra Groce (NA/LZP/JV/LRA/LP), Jāzeps Korsaks (NA/LZP/JV/LRA/LP), Voldemārs Platacis (K), Juris Guntis Vjakse (NA/LZP/JV/LRA/LP) un Jānis Zeltiņš (P).

Opozīcijas deputāti pamatoja savu pieprasījumu ar to, ka pilsētai sarežģītajos finanšu apstākļos netiek meklētas un analizētas pašvaldības darbā pieļautās kļūdas, līdz ar to neesot pārliecības, ka pašreizējā priekšsēdētāja vadībā pilsētu iespējams izvest no budžeta krīzes.

Atkārtoti izskanēja jau iepriekš izteiktais, ka domes vadība nesniedz opozīcijas deputātiem pilnu informāciju, tostarp arī par budžeta krīzes apmēriem. Platacis izteicās, ka visur līdz šim ziņots, ka pilsētas budžetā trūkst 3,9 miljoni eiro, bet vakar ārkārtas domes sēdē, kura tika sasaukta pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka (AS) pieprasījuma, izskanējuši "pavisam citi" cipari, proti, par aptuveni 6 miljoniem eiro.

Bartaševičs savukārt norādīja, ka opozīcija nenovērtējot viņa vadībā paveikto, un esot viegli neko nedarīt un tikai kritizēt. Domes priekšsēdētājs arī izteica pārmetumus opozīcijai par pilsētai izdevīgu un ienesīgu projektu bloķēšanu. Kā tādus viņš minēja SPA centra būvi un industriālo parku. Taču opozīcija norādīja, ka Bartaševičs sagroza faktus, skaidri nosaucot šos apgalvojumus par meliem - industriālā parka būvniecību atbalstījuši arī opozīcijas deputāti.

Opozīcija balsojumu par domes priekšsēdētāja atcelšanu no amata rosināja arī šī gada 23. februārī, taču arī tad šis priekšlikums neguva pozīcijas deputātu atbalstu.

Kā ziņots iepriekš, jūlija beigās Rēzeknes domes opozīcijas deputāti ir nosūtījuši vēstuli finanšu ministram Arvilam Ašeradenam (JV) un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam (AS) ar aicinājumu detalizēti izvērtēt pilsētas finanšu situāciju, bet uz uzmeklēšanas laiku atstādināt domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču ("Kopā Latvijai").

Bartaševiča vadībā pilsēta ir nonākusi situācijā, kad nespēj laikus veikt visus maksājumus, bet jaunus aizdevumus Finanšu ministrija ir nolēmusi nesniegt. Šādos apstākļos pašlaik notiek gatavošanās, lai pilsētā sāktu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu, kas nozīmēs, ka pašvaldībai būs jāizstrādā un jāīsteno budžeta izdevumu samazināšanas plāns, bet visi pašvaldības tēriņi būs jāsaskaņo ar Finanšu ministrijas ieceltu uzraugu.

Paralēli aktuāls ir jautājums, vai par pašvaldības finanšu problēmām tiks prasīta domes vadības atbildība, piemēram, to atstādinot no amata. Pēc 23. augustā sasauktās Rēzeknes domes ārkārtas sēdes ministrs Sprindžuks vērtēja, ka nav guvis pārliecību, ka dome veikusi visus nepieciešamos tēriņu samazināšanas pasākumus izkļūšanai no budžeta krīzes. Pēc viņa vārdiem, kādam par situāciju būs jāatbild, taču konkrēta rīcība vēl tiekot vērtēta.