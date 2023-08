Rēzeknes spa ir tikai nesamērīgo risku redzamākā daļa, norāda Sprindžuks

Rēzeknes dome 10. augustā lēma nepabeigtā spa centra nomas tiesības septembrī izsolīt. Tiesa, tas darīts jau iepriekš un nesekmīgi. Dome 2020. gadā pati šo rekreācijas centru apņēmās izbūvēt, taču šobrīd vairs nespēj to atļauties. Savukārt no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka (AS) paustā izriet, ka šis rekreācijas centrs ir Rēzeknes finanšu krīzes aisberga redzamākā daļa.

Pilsētai vairāki nepabeigti projekti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) vietvarai devusi laiku – Rēzeknes pašvaldībai investors spa centram jāatrod līdz 2028. gadam. "It kā vēl laiks ir. (..) Spa ēkas celtniecība, cik sapratu, iet uz finišu. Pietrūkst ap 1,5 miljoniem eiro. Bet – tajā projektā (spa kompleksā) ir paredzēta arī viesnīca. Tā ir uzprojektēta, bet fiziski tās nav, jo viņi nav atraduši privāto partneri, kurš to būtu gatavs būvēt. (..) Līdz ar to ir nesaprotams, kā tas vizuāli izskatās. Kaut kāda daļa ēkas ir, kaut kāda nav – tātad tas ir nepabeigts objekts," stāsta Sprindžuks.

Turklāt, kā pauž ministrs, "arī 2028. gads kaut kad pienāks". Ja līdz 2028. gadam pilsēta neatradīs privāto investoru, kurš pabeigs projektu, tas būs jādara pašai pašvaldībai. Ja dome to nedarītu, tai būtu jāatdod atpakaļ Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vairāk nekā piecu miljonu apmērā. Tas savukārt iedzītu pilsētu vēl dziļākā finanšu krīzē.