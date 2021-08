Rēzeknes un Varakļānu novadu vēlēšanās pa pastu balsos četri vēlētāji

11. septembrī gaidāmajās Rēzeknes novada domes vēlēšanās pa pastu no ārvalstīm pieteikušies balsot trīs vēlētāji, savukārt Varakļānu novada domes vēlēšanās – viens vēlētājs, portālu "Delfi" informēja Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm 11. septembra vēlēšanām varēja no 2. līdz 12. augustam. Tiesības pieteikties pasta balsošanai bija Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs un kuriem Rēzeknes novadā vai Varakļānu novadā bija reģistrēta dzīvesvieta vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 13. jūnijā, vai pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Visi četri iesniegtie pieteikumi tika saņemti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā.

Pieteikties pasta balsošanai vēlētāji varēja arī Centrālajā vēlēšanu komisijā, sūtot pieteikumu pa pastu vai e-pastu, iesniedzot iesniegumu iestādei valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi, kā arī kādā no 36 Latvijas Republikas pārstāvniecībām ārvalstīs, ierodoties personiski vai nosūtot pieteikumu pa pastu.

Lai nobalsotu, vēlētājam jāsagatavo divas aploksnes – viena lielāka, viena mazāka, no visām vēlēšanu zīmēm jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar "+" atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā – mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē. Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski.

Pasta aploksne jānosūta tās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kuras vēlēšanu apgabalā vēlētājs reģistrēts pašvaldību vēlēšanām. Uz pasta aploksnes jānorāda vēlēšanu komisijas adrese, kā arī vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs vēlētāju sarakstā, kas ir norādīts informācijā par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu. Uz aploksnes jāuzraksta, ka tajā ir vēlēšanu aploksne.