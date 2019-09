Nedēļā, kad valdībā izstrādātais un apstiprinātais Nacionālās drošības koncepcijas projekts nodots Saeimas deputātu vērtēšanai, sabiedrisko mediju vadītājiem nācās skaidrot deputātiem, ka viņu rīcībā esošās tehniskās iekārtas ir tik novecojušas, ka tādas ne tikai vairs neražo, bet tām pat vairs netiek ražotas rezerves detaļas un drīz tādas nebūs vairs pieejamas pat Baltkrievijā.

Atpalicība no mūsu tuvākajiem kaimiņiem Igaunijas un Lietuvas ir milzīga, un situācija, kas sabiedriskajos medijos izveidojusies gadu desmitiem ilguša līdzekļu trūkuma dēļ, ir nopietna, brīdināja sabiedriskās televīzijas un radio vadītāji.

Tas, ka Latvijas mediju telpa ilgstoši un sistemātiski cieš no zema finansējuma un ka īpaši negatīvi finansējuma trūkums ietekmē sabiedriskos medijus, kuru finansējums ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, tagad ir atzīts arī Nacionālās drošības koncepcijas projektā. Tas ir arī viens no būtiskiem iemesliem Latvijas informatīvās telpas ievainojamībai.

"Latvijas sabiedriskie mediji ir daļa no nacionālās drošības sistēmas, jo tiem ir būtiska loma saliedētas sabiedrības veidošanā. Sabiedrisko mediju attīstību ierobežo un to iziešanu no reklāmas tirgus kavē ierobežotais valsts finansējums, kas ir jāpalielina," teikts koncepcijas projektā.