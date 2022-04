Rezerves karavīriem izmaksās slimības naudas kompensāciju

Ministru kabinets otrdien, 5. aprīlī, apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, paredzot, ka turpmāk uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, kuriem mācību laikā ir iestājusies pārejoša darbnespēja, Nacionālie bruņotie spēki (NBS) izmaksās slimības naudas kompensāciju, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz kārtību, kādā uz militārajām mācībām iesauktam rezerves karavīram izmaksā slimības naudas kompensāciju par darbnespējas laiku, kas iekrīt militāro mācību laikā, ja rezerves karavīram nav tiesību saņemt slimības naudu saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” un tās apmēru.

Lielākā rezerves karavīru daļa militāro mācību laikā atrodas bezalgas atvaļinājumā, nesaņemot atalgojumu par šo periodu no sava darba devēja, bet Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņemot kompensāciju no AM piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Turklāt normatīvais regulējums liedza rezerves karavīram saņemt atsevišķas sociālās garantijas, piemēram, slimības naudu par pārejošu darbnespēju, kas iestājusies bezalgas atvaļinājumā esošajam rezerves karavīram militāro mācību laikā.

Lai precizētu un panāktu taisnīgu regulējumu attiecībā uz rezerves karavīriem sociālo garantiju jautājumos, tika izstrādāti minētie grozījumi noteikumos.

Rezerves karavīrs, kuram mācību laikā iestāsies pārejoša darbnespēja, tiks atbrīvots no dienesta pienākumu izpildes, un Nacionālie bruņotie spēki izmaksās slimības naudas kompensāciju atbilstoši darbnespējas lapai, bet ne ilgāk kā līdz militāro mācību perioda beigām. Slimības naudas kompensācijas apmērs nepārsniegs Militārā dienesta likuma 66. panta septītajā daļā noteiktās kompensācijas apmēru par militārajām mācībām. To izmaksās, ja rezerves karavīrs nesaņems slimības naudu vai slimības pabalstu.

Slimības naudas kompensāciju izmaksās 100% apmērā no noteikumu Nr. 501 2. punktā minētās kompensācijas par pārejošas darbnespējas periodu, kas iestājies un iekritīs militāro mācību laikā, sākot ar otro darbnespējas dienu, ja izsniegta darbnespējas lapa A un rezerves karavīrs nesaņem slimības naudu no darba devēja, vai ar pirmo darbnespējas dienu, ja izsniegta darbnespējas lapa B un rezerves karavīrs nesaņem slimības pabalstu saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, un to apliecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums.

Lai saņemtu slimības naudas kompensāciju, rezerves karavīrs, ja ir darba tiesiskajās attiecībās, divu darbdienu laikā no darbnespējas lapas A noslēgšanas dienas iesniedz vienības komandierim pašrocīgi vai ar elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu, ka rezerves karavīrs nav saņēmis slimības naudu no darba devēja par darbnespējas lapas A periodu, kas iestājies un iekrīt militāro mācību laikā.

Tāpat, ja attiecināms, divu darbdienu laikā no dienas, kad saņemts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par atteikumu piešķirt slimības pabalstu, rezerves karavīrs iesniedz minēto lēmumu vienības komandierim.

“Militārā dienesta likumā” definēts, ka rezerves karavīrs ir Latvijas pilsonis, kurš pilda dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē. Rezerves karavīru var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās.