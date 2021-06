Rīdzinieki, kuriem nav internetbankas, Covid-19 sertifikātu varēs saņemt 18 vietās Rīgā

No 1. jūlija rīdzinieki, kuri nelieto internetu vai kuriem nav iespējas autorizēties tīmekļvietnē "www.covid19sertifikats.lv", varēs pieteikties Rīgas pašvaldībā, lai saņemtu savu digitālo Covid-19 sertifikātu par vakcināciju, laboratorisko testu vai Covid-19 pārslimošanu, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

No 5. jūlija digitālo Covid-19 sertifikātu varēs izdrukāt un saņemt 18 dažādās adresēs Rīgā.

Ar darbinieku atbalstu digitālo sertifikātu ikviens varēs izdrukāt piecos Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros. Pirms došanās uz kādu no Apkaimju iedzīvotāju centriem vispirms jāzvana pa tālruni 80000800 un jāpiesaka vizītes konkrēta diena un laiks. Tālruņa darba laiks darba dienās ir no pulksten 8 līdz 18.

Rīgas Sociālā dienesta klienti, kuriem nav iespēju izdrukāt digitālo sertifikātu, to varēs izdarīt Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros darba dienās darba laikā (pirmdienās no pulksten 9 – 17, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 – 16, piektdienās no pulksten 9 – 12).

Pirms došanās klātienē obligāti jāsazinās ar sava rajona teritoriālo centru un jāpierakstās uz konkrētu dienu un laiku digitālā sertifikāta saņemšanai.

Latgales rajona nodaļa:

Avotu iela 31 k – 2, tālrunis 67037695;

Salnas iela 2, tālrunis 67037447;

Aiviekstes iela 14, tālrunis 67037471;

Aglonas iela 35 k-1, tālrunis 67181437;

Mazā Lubānas iela 8, tālrunis 67015162.

Pārdaugavas rajona nodaļa:

Ziepju iela 13, tālrunis 67026025;

Baldones iela 2, tālrunis 67012369;

Imantas 8. līnija 1 k-2, tālrunis 67037892;

Dzirciema iela 24, kopienas centrs "Ābeļzieds", tālrunis 67012046.

Ziemeļu rajona nodaļa:

Ieriķu iela 2B, tālrunis 67012127;

Hanzas iela 7, tālrunis 67026649;

Brīvības iela 266, tālrunis 67012157;

Emmas iela 3, dienas centrs "Vecmīlgrāvis", tālrunis 67181515.

Dodoties uz vizīti savā konkrētajā pieraksta laikā, obligāti līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Ja digitālā sertifikāta izdruku veiks par citu personu, piemēram, par bērnu, tad jāuzrāda dzimšanas apliecība, vai, piemēram, par audžubērnu – Bāriņtiesas izsniegts dokuments. Ierodoties klātienē, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa, pēc tam darbinieks uz vietas sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.

Pārējās Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs, piemēram, nakts patversmes, ilgstošas sociālās aprūpes centru iestādes klienti un darbinieki digitālos sertifikātus var izdrukāt uz vietas, interesējoties administrācijā.

Iepriekš piesakoties pa tālruni 80000800, Covid-19 sertifikātu jau šobrīd var izdrukāt Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centros pie publiskās piekļuves datoriem, ja klientam ir iespēja autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanku, ID karti):

Rīgā, Brīvības ielā 49/53. Darba laiks darba dienās no pulksten 8-19.

Četros centros darba laiks pirmdienās no pulksten 8.30-18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8.30-17, un piektdienās no pulksten 8.30-16:

Rīgā, Ieriķu ielā 43a;

Rīgā, Daugavpils ielā 31;

Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;

Rīgā, Gobas ielā 6a.

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī ir izslimojusi Covid-19. Digitālais sertifikāts par vakcināciju ir atzīts par derīgu tikai tādā gadījumā, ja pēc "Jannsen" 1. potes vai "Comirnaty", "Moderna" abu pošu saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas, savukārt "AstraZeneca"/"Vaxzevria" gadījumā no 11. līdz 90. dienai pēc 1. potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas.