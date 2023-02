Rīdzinieki nepamatoti pārmaksājot par siltumenerģiju; 'Rīgas siltums' nepiekrīt

Siltumenerģijas iepirkuma sistēma nav izveidota godīgi un līdz ar to patērētāji pārmaksā, uzskata privātie siltumenerģijas ražotāji. Savukārt žurnāls "Forbes" aprēķinājis, ka nedēļas laikā par siltumenerģiju pārmaksāti 785 000 eiro, svētdien vēsta LTV raidījums "Panorāma".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Rīgas siltums" gan tam nepiekrīt, bet par jomu politiski atbildīgā Ekonomikas ministrija (EM) ietur pauzi līdz nākamajai nedēļai.

"Forbes" skatījumā, "Rīgas siltums", neievērojot likuma prasību, iepirkumu veic tikai par 20% no iepērkamā apjoma, turklāt nav arī cenu atklātības. Līdz ar to vien nedēļā no 4. līdz 11. februārim, pēc medija aprēķiniem, iedzīvotāji pārmaksājuši par 785 000 eiro vairāk.

"Rīgas siltums" valdes loceklis Raivis Elliņš gan tam nepiekrīt, argumentējot, ka apjoms pirkts nevis par tarifu cenu, bet gan atlaižu, kas ir mazāks par neatkarīgo piegādātāju tarifu. Pēc viņa aprēķiniem, "ja mēs no visiem būtu nopirkuši par tarifu cenām, mēs būtu samaksājuši vairāk, nekā mēs maksājam šajā nedēļā – par 247 000 eiro". Proti, šī summa būtu jāmaksā vēl virs minētajiem 785 000 eiro.

Turpretim uzņēmēji uzskata, ka atlaides ir tikai manipulācija, jo tiek piemērotas niecīgai daļai no iepērkamās siltumenerģijas.

Vienlaikus, mainīt esošo iepirkuma procedūru un ļaut privātuzņēmējiem piedalīties nevis tikai 20%, bet visos 100% no apjoma, "Rīgas siltums" negrib, jo uzskata, ka tad konkurences nebūs vispār un katrs prasīs "Latvenergo" tarifiem atbilstošu cenu, kas būtu ļoti augsta.

Taču neesot skaidrs, kāpēc nevarētu rīkot izsoli un tā dzīt cenas lejā. Tas ir jautājums EM, no kuras "Panorāmai" atbildes līdz šim nav, jo tajā neesot vēl pietiekami iepazinušies ar situāciju.