Rīdziniekiem vēl vairākus mēnešus jārēķinās ar neērtībām Ģertrūdes ielā

Rīgas domes sāktie brauktuves atjaunošanas darbi Rīgā, Ģertrūdes ielā ir iestrēguši. Ceļa remontu bija plānots sākt pavasarī, taču Rīgas domei joprojām nav izdevies atrast būvnieku. Ģertrūdes ielas iedzīvotāji pauž neapmierinātību, ka iespējas pārvietoties ievērojami pasliktinājušās.

Kā noskaidroja portāls "Delfi" Rīgas domē, tad šobrīd notiek darbs, lai būvdarbus uzsāktu. "Mēs nevaram pateikt konkrētu termiņu, kad brauktuves atjaunošana sāksies," atzīst RD Satiksmes departamenta pārstāve Lelde Rudzika. Departamentā saka, ka Rīgas dome līdz šim organizējusi divus iepirkumus par būvdarbu veikšanu Ģertrūdes ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai. Neviens no konkursiem nav noslēdzies ar rezultātu. "Grūti pateikt, kāpēc konkursi izgāzušies, iespējams, tas saistīts ar izmaksu sadārdzinājumu. Jāņem arī vērā notikumi citviet pasaulē."

Rīgas dome šobrīd risinājumu meklē citādi. Notiekot sarunu procedūra ar iespējamo būvnieku. "Rīgas ūdens" komunikāciju atjaunošanu konkrētajā ielas posmā noslēdza jau februārī un tika plānots, ka uzreiz pēc tam vietvara atjaunos brauktuves segumu. Rudzika atzīst, ka rīdziniekiem vēl kādu laiku būs jāsamierinās ar neērtībām Ģertrūdes ielā.

Portāls "Delfi" ziņoja, ka pirmais no iepirkuma konkursiem būvdarbu veikšanai Ģertrūdes ielā posmā no Krišjāņa Barona līdz Brīvības ielai noslēdzās 3. martā. Atjaunošana tika plānota, iestājoties būvdarbu sezonai, un bija iecerēts to pabeigt četru mēnešu laikā. Precīzas būvdarbu izmaksas līdz šim netika nosauktas, jo turpinājās iepirkuma process.

Sociālajā vietnē "Twitter" iedzīvotāji pauduši neapmierinātību ar Ģertrūdes ielas remontdarbu norisi. Iedzīvotāji kurn, ka Ģertrūdes ielā mītošajiem ikdienas pārvietošanā ir sagandēta.

Kāda portāla "Delfi" lasītāja, Ģertrūdes ielas iedzīvotāja, norāda, ka sevišķi aizvainojoša ir vietvaras attieksme pret iedzīvotājiem: "Būvdarbi kavējas, bet iedzīvotājiem par to netiek teikts ne vārda. Kaut par neērtībām mēs brēcam kopš februāra," dusmojas lasītāja.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka šogad tika plānoti vērienīgi remontdarbi Ģertrūdes ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai. Kā pirmie bija plānoti SIA "Rīgas ūdens" un SIA "Rīgas siltums inženierkomunikāciju pārbūves darbi. Pēc tam RD Satiksmes departamentam būtu bijis jāatjauno ielas segums un jāveic labiekārtošana.

Darbus plānots organizēt trīs posmos – no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai, no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai un no Brīvības ielas līdz Skolas ielai.

Paredzēts, ka ielas pārbūvē ietilpst arī publiskās telpas uzlabošana, tostarp ielas apstādījumi, veiksmīgāka satiksmes organizēšana, kā arī soliņu, atkritumu urnu, augu konteineru un riteņu novietņu uzstādīšana.

Jau vēstīts, ka Ģertrūdes ielā dažādos posmos vairākas reizes ielas bruģī ir ielūzušas automašīnas. Pēc ģeofizikālās pārbaudes atklātas paaugstinātas mitruma zonas, taču tās neesot bīstamas.