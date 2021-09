Riekstiņa izteikumus par paralimpiešiem vērtēs ētikas aspektā

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas vairākums trešdien lēma ierosināt lietu par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāra un Sporta apakškomisijas vadītāja Sanda Riekstiņa (JKP) sociālo tīklu platformā "Facebook" pausto par prēmijām paralimpiešiem, vērtējot šī izteikuma atbilstību Saeimas ētikas kodeksam.

Parlamenta komisija trešdien izskatīja deputātu Ievas Krapānes un Māra Možvillo iesniegumu, kurā tika lūgts izvērtēt Riekstiņa šā gada 3. augustā rakstīto vietnē "Facebook": "Attiecībā uz prēmijām paralimpiešiem – būšu ļoti nepopulārs, bet es to nesalīdzinu ar parasto sportu. Tās ir divas dažādas lietas – gan attiecībā uz konkurenci, gan visu pārējo. Nesaku, ka paralimpiešiem jābūt mazāk, bet parastajiem sportistiem jābūt vairāk...".



Iesniegumā deputāti pauda pārliecību, ka ar šo ierakstu Riekstiņš ir aizvainojis paralimpiskās kustības dalībniekus, ko apliecina biedrības "Latvijas Paralimpiskā komiteja" šā gada 4. augusta Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai adresētā vēstule. Nožēlu par Riekstiņa rīcību ir paudusi invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons".



Iesniegumā deputāti aicināja vērtēt Riekstiņa pausto, ņemot vērā Saeimas deputātu ētikas kodeksu, kas tostarp noteic, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus.



Možvillo komisijas sēdē uzsvēra, ka nav pieļaujama "šāda diskusija publiskajos tīklos, īpaši, ja tas aizskar mazāk aizsargāto iedzīvotāju daļu, kas mēģina pierādīt, ka dzīvē ir lietas, ko viņi var paveikt".



Savukārt Krapāne atzina, ka viņa Riekstiņa izteikumus sākotnēji uztvērusi kā pārteikšanos, tomēr vēlāk deputāts savus vārdus par paralimpiešiem atkārtojis. Viņa aicināja Riekstiņu atkāpties no parlamenta Sporta apakšpadomes vadītāja amata, lai "kolēģiem nebūtu vairs jāpiesedz [Riekstiņa] teiktais".



Deputāts Vitālijs Orlovs (S) norādīja uz nepieņemamu faktu, ka Riekstiņš šādus vārdus par paralimpiešiem paudis laikā, kad Tokijā norisinājās kārtējās olimpiskās spēles. "IZM parlamentārais sekretārs nekādā veidā nevar pirms olimpisko spēļu beigām runāt par netaisnīgu samaksu olimpiešiem un paralimpiešiem. Sezona ir beigusies, tagad varam diskutēt ar IZM, nozares ekspertiem un deputātiem par to, kādām jābūt prēmijām un atbalstam sportistiem," sacīja Orlovs..



Riekstiņš skaidroja kolēģiem, ka "Facebook" ierakstā ir minēts tikai fragments no plašākas intervijas, kurā deputāts stāstījis par netaisnīgo prēmiju sistēmu kopumā. "Kāpēc izskanēja tā, kā izskanēja? Man jautāja – ir vai nav godīga sportistu prēmēšanas sistēma, kas balstīta Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Nē, tā nav godīga. Es uzskatu, ka tā ir jāmaina, jo par to strīdas katru gadu. Es uzskatu, ka paralimpiskais sports ir vairāk ar sociālu raksturu. Tas, ko viņi dara, ir labs piemērs pārējiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, varbūt pat kāds tiek izrauts no depresijas," klāstīja Riekstiņš.



Viņš atzina, ka par sportistu prēmēšanas sistēmu deputāts runā jau divus gadus, tomēr neviens viņu nav sadzirdējis, izņemto tagad, kad tika "sadzirdēts viens no konteksta izrauts teikums", lai gan Riekstiņa sacītais esot balstīts uz nevienlīdzīgo Ministru kabineta noteikto prēmēšanas kārtību.



Krapāne gan norādīja, ka Riekstiņa rakstītais "Facebook" nav izrauts no konteksta, jo viņš ierakstā pārkopējis vārdus no avīzes, kurus, ja tie bijuši neprecīzi, Riekstiņš būtu varējis izlabot.



Deputāts Normunds Žunna (JKP) attaisnoja partijas biedru, atzīstot, ka Riekstiņš par uzrakstīto "Facebook" jau ir norādījis uz no konteksta izrautu tekstu, kā arī Riekstiņš situāciju ir pārrunājis ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci (JKP), tāpat viņš pausto ir skaidrojis publiski un atvainojies.



Komisijas vadītāja Janīna Kursīte-Pakule pievienojās paustajam, ka nav bijis pieņemams laiks un veids, kādā Riekstiņš pauda savas domas, jo sacītais bijis paralimpiešiem aizvainojošs. Komisijas vadītāja aicināja Riekstiņu vēlreiz atvainoties paralimpiešiem, uz ko Riekstiņš norādīja, ka viņam nav problēmu vēlreiz atvainoties visiem, kurus deputāts ir aizskāris.



Pēc viedokļu uzklausīšanas Ētikas komisijas vairākums tomēr vienojās ierosināt lietu par Riekstiņa izteikumiem. Deputāts Aldis Adamovičs (JV) piebilda, ka viņš Riekstiņa rīcībā saskata minimālu ētikas pārkāpumu, tāpēc būtu ierosināma lieta. Arī Ilmārs Dūrītis (AP) atzina, ka šis jautājums ir jāizskata.



Deputāts Raivis Dzintars (NA) atzina, ka viņš nepiekrīt tam viedoklim, kādu publiski paudis Riekstiņš, tomēr, "objektīvi skatoties", Dzintars ētikas kodeksā neatrod punktu, pēc kāda vērtēt Riekstiņa pausto, tāpēc deputāts balsojumā par lietas ierosināšanu atturējās.



Plānots, ka lieta par Riekstiņa publiskajiem izteikumiem tiks skatīta nākamajā Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē.



Aģentūra LETA iepriekš vēstīja, ka Latvijas paralimpiešu saime vērsās Saeimas Ētikas komisijā, rosinot Riekstiņa atstādināšanu no Sporta apakškomisijas vadītāja amata, tomēr šī jautājuma skatīšanu neierosināja neviens no parlamenta deputātiem, tāpēc paralimpiešu lūgumu skatīt nebija iespējams.



Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) savā "Facebook" kontā publicēja atvainošanos par Riekstiņa izteikumiem. Riekstiņš bija piedāvājis pamest IZM parlamentārā sekretāra amatu, bet Muižniece šo rosinājumu neesot akceptējusi, izriet no politiķa paustā.