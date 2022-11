Rīgā cīņā ar sniegu iesaista 99 tehnikas vienības

Rīgā sestdienas naktī un svētdienas rītā intensīvi snidzis, un ielu un ietvju uzturētāji šobrīd strādā, lai ielas būtu izbraucamas un centra ietves būtu drošas gājējiem. Kopā pilsētas uzturēšanā iesaistītas 99 tehnikas vienības, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd veikta maģistrālo ielu tīrīšana, un sākti darbi mazākās apkaimes ielās. Snigšanai beidzoties, maģistrālo ielu brauktuves attīra no sniega trīs stundu laikā.

Apkaimju ielas ar mazāk intensīvu satiksmi tiek attīrītas pēc nepieciešamības, un uz tām ir pieļaujama 10 centimetrus bieza sniega kārta. Vēl turpinās darbs pie sabiedriskā transporta pieturvietu sakopšanas.

Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā (RVC), kur ietves šoziem kopj pašvaldība, visu ietvju tīrīšanas darbi ir paveikti.

Vecrīgā vēl turpinās to ietvju tīrīšana, ko nav iespējams veikt ar mehanizēto tehniku. RVC zonā ietvēm piegulošo teritoriju īpašniekiem pašiem nav jāveic ietvju tīrīšana un kaisīšana.

Lai pārliecinātos, kurām ielām piegulošās ietves atrodas RVC zonā, pašvaldība aicina ielūkoties kartē mājaslapā.

Domē atgādina, ka šajā sezonā ārpus centra teritoriju īpašniekiem, kuru īpašumiem piegulst ietves, jāturpina ietvju kopšana tāpat kā iepriekš.

Pēc snigšanas ietvju attīrīšana no sniega pirmo reizi jānodrošina līdz pulksten 8. Ilgstošas snigšanas laikā tīrīšana jāveic pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos. No sniega jāattīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metru. Ietvju kaisīšanai drīkst izmantot tikai kaisāmo materiālu, kurā sāls koncentrācija nav lielāka par 20%.

Visā pilsētā pāreja uz centralizētu pašvaldības ielām piegulošo ietvju kopšanu ziemā notiks līdz 2024./2025. gada ziemas sezonai.

Iedzīvotāji, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulst ietves, var saņemt 50 kilogramus bezmaksas smilts ietvju kaisīšanai.

Tas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas RVC. Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde šobrīd ir nodrošinājusies ar 1200 tonnām kaisāmā materiāla.

Palielinoties sniega kārtai, namu īpašnieki un apsaimniekotāji tiek aicināti parūpēties arī par jumtu attīrīšanu, lai no jumta krītošs sniegs un lāstekas neapdraudētu gājējus.

Ietves norobežošana pieļaujama tikai uz jumta tīrīšanas laiku. Par no jumta notīrīta sniega savākšanu no ietves un no brauktuves atbildīgi namu īpašnieki, tostarp arī RVC zonā.

Kopā pilsētas ielas un ietves kopj 99 tehnikas vienības, no tām 67 veic ielu, tiltu, pārvadu un velojoslu uzturēšanas darbus, bet 32 veic ietvju kopšanu. 1600 sabiedriskā transporta pieturvietu un 6000 gājēju pāreju tīrīšana galvenokārt ir roku darbs.