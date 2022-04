Rīgā daļai vecāku par bērna pusdienām skolā var nākties piemaksāt

No šā gada 1. septembra Rīgā daļai vecāku par bērna pusdienām izglītības iestādē var nākties piemaksāt 1-2 eiro dienā, kamēr daļai bērnu tiktu saglabātas brīvpusdienas, otrdien preses brīfingā paziņoja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām atbilstoša ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību Rīgas izglītības iestādēs, Rīgas pašvaldība no 1.septembra palielinās maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs no 1,42 eiro līdz 2 eiro dienā skolās, kā arī no 2,77 eiro līdz 4 eiro dienā pirmsskolas izglītības iestādēs. Par to vienojušās Rīgas domes koalīciju veidojošās frakcijas "Par!/Progresīvie", "Jaunā vienotība", frakcija "Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK, Latvijas Reģionu apvienība" un "Latvijas attīstībai".

Brīvpusdienas saglabāsies 1.-4.klašu skolēniem, daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēniem. Savukārt 5.-12.klašu skolēnu vecākiem nāksies piemaksāt 50% līdzfinansējumu jeb 1 eiro. Savukārt bērnudārza bērniem par trīsreizēju – brokastis, pusdienas, launags - ēdināšanu pašvaldība un vecāki maksās solidāri pa 2 eiro dienā katrs.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš skaidroja, ka pašlaik brīvpusdienām no pašvaldības budžeta tiek atvēlēti 21,6 miljoni eiro, tajā skaitā 1.-12.klašu skolēniem 11,8 miljoni eiro, bērnudārzu audzēkņiem - 9,8 miljoni eiro. Atalgojumam pirmsskolu virtuvju darbiniekiem ir nepieciešami 3,9 miljoni eiro. Valsts līdzfinansējums 1.-4.klašu skolēniem Rīgā ir 3,5 miljoni eiro. Krastiņš norādīja, ka lai nodrošinātu brīvpusdienas pilnīgi visiem bērniem un skolēniem, no pašvaldības budžeta nākamgad vajadzētu 16,9 miljonus eiro.

Par izmaiņām paredzēts lemt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, un tās stāsies spēkā 1. septembrī.

Ēdinātāji ilgstoši ir uzsvēruši, ka par esošo finansējumu nodrošināt ēdināšanu vairs nebūs iespējams vispār, pat nerunājot par kvalitatīvu un prasībām atbilstošu ēdināšanu. Tāpēc gan Rīgas dome, gan Pierīgas pašvaldības vērsušās ar vēstulēm valdībā, lūdzot solidāri palielināt finansējumu par ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādēs. Tas ir jādara nekavējoties, tāpēc pašvaldība jau drīzumā lems par finansējuma palielināšanu, to sedzot daļēji ar pašvaldības līdzekļiem, un daļēji ar vecāku līdzmaksājumu, iepriekš brīdināja Rīgas dome.

Plānots, ka līdzmaksājumu administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kam iepirkuma rezultātā ir tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādēs. Latvijas Ēdinātāju apvienības valdes loceklis Guntis Bredovskis usvēra, ka apstākļi kara situācijas un ekonomisko sankciju dēļ ir būtiski mainījušies, un izmaksu kāpums ir sasniedzis vēl neredzētus tempus un iepriekš neprognozētus apmērus. Līdz ar to ēdinātājiem nākas risināt jautājumus par savas darbības turpināšanu. Ļoti pozitīvi ir vērtējams fakts, ka Rīgas pašvaldība šajā situācijā meklē atbilstošus risinājumus, sacīja Bredovskis.

Kā vēstīts, gan Rīgas, gan biedrībā "Rīgas metropole" ietilpstošās pašvaldības jau iepriekš vērsušās valdībā par krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Vietvaras aicinājušas nekavējoties valstiskā līmenī veikt atbilstošus pasākumus valsts mērķdotācijas apmēra palielināšanai atbilstoši pieaugušajām izmaksām.

Jau ziņots, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šogad neplāno nodrošināt papildus līdzekļus augošajām skolēnu ēdināšanas izmaksām.

"Ministrija novērtē" Latvijas Ēdinātāju apvienības (LĒA) un Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas (IIĒA) iniciatīvu, tomēr, ņemot vērā valsts budžeta programmas "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu izglītojamiem" ierobežotos līdzekļus, papildus līdzekļi šim mērķim šobrīd nav paredzēti.

IZM skaidro, ka turpmākās atbalsta iespējas tikšot skatītas nākamā gada budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.