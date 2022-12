Rīga dāvinās Kijivai desmit autobusus; aicina piedalīties ziedošanas akcijā

Rīgas dome lēmusi ziedot vēl desmit pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" "Mercedes-Benz" markas autobusus, lai palīdzētu atjaunot Ukrainas galvaspilsētas sabiedriskā transporta parku, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Lai autobusi ceļā nedotos tukši, Rīgas pašvaldība kopā ar fondu "Ziedot.lv" aicina rīdziniekus piepildīt tos ar ziedojumiem Kijivas iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji no 28. decembrim līdz 30. decembrim aicināti piedalīties ziedojumu akcijā "Rīga-Kijivai", sarūpējot pārtikas, saimniecības un higiēnas preces, kā arī barību mājdzīvniekiem.

Iedzīvotāji aicināti ziedot pārtikas preces – konservus, cukuru, eļļu, sāli, griķus, grūbas, makaronus, kukurūzu, saldumus, riekstus, žāvētus augļus, sausiņus, barankas, sauso pienu, šķīstošo kafiju, tēju, aplejamo pārtiku, dzeramo ūdeni pudelēs un bērnu pārtiku. Visām pārtikas precēm derīguma termiņam vajadzētu būt vismaz sešiem mēnešiem.

Tāpat nepieciešamas higiēnas preces – bērnu un pieaugušo autiņbikses, zobu pasta, zobu birstes, dušas želeja, ziepes, roku krēmi, tualetes papīrs, bērnu paladziņi un mitrās salvetes. Vajadzīgs arī mazu bērnu apģērbs un apavi.

Ziedot iespējams arī dzīvnieku barību, tostarp sauso barību, konservus, dzīvnieku kopšanas piederumus (pavadas, gultas, pakaišus).

Nepieciešamas esot arī medicīnas preces – pārsēji, žņaugi, plāksteri, dezinfekcijas līdzekļi, antiseptiķi, medicīniskie cimdi. Iedzīvotāji arī aicināti ziedot segas, matračus, guļammaisus, sildītājus, lādētājus un ģeneratorus.

Autobusi ar ziedojumiem ceļā uz Kijivu dosies janvāra vidū.

Ziedojuma punkti atradīsies pie "Spices" un "Akropole Alfa" lielveikaliem, kā arī Apkaimju iedzīvotāju centros.

28. decembrī no pulksten 15 līdz 20 ikviens rīdzinieks aicināts autobusu piepildīšanai sarūpētos ziedojumus nogādāt Rātslaukumā. 29. decembrī no pulksten 15 līdz 20 iedzīvotāji ziedojumus aicināti nogādāt pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa" pie B ieejas, savukārt 30. decembrī – pie tirdzniecības centra "Spice".

Iedzīvotāji, kuriem nav iespējas atnest pašu sarūpētus ziedojumus, aicināti ziedot naudu portālā Ziedot.lv – ziedot.lv/10autobusi. Par saņemtajiem ziedojumiem tiks iegādātas tās lietas, kuras pietrūks autobusu piepildīšanai.

Tāpat ziedojumus varēs nogādāt kultūras centrā "Imanta", Anniņmuižas bulvārī 29 un sev tuvākajā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra punktā – E.Smiļģa ielā 46, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a, Daugavpils ielā 31 vai Ziemeļblāzmas ielā 36.

Kultūras centrā "Imanta" un Apkaimju iedzīvotāju centra punktos ziedojumi 28. decembrī tiks pieņemti no pulksten 13 līdz 17, 29. decembrī – no pulksten 12 līdz 16, un 30. decembrī – no pulksten 10 līdz 13.

Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) norāda, ka pašvaldība kopā ar uzņēmumu "Rīgas satiksme" tuvākajā laikā meklēs iespējas atrast vēl autobusus, kurus nosūtīt uz Ukrainu.

Kā ziņots, Ukrainai jau iepriekš, aprīlī, ziedoti 11 "Rīgas satiksmes" autobusi. Rīdzinieki no 20. līdz 22. aprīlim vairākās vietās Rīgā varēja atstāt savu ziedojumus Kijivas civiliedzīvotājiem.

Starp iedzīvotāju saziedotajām lietām bija dažādas pārtikas preces, higiēnas preces, tostarp mazuļu aprūpei nepieciešamais, kā arī pārtika dzīvniekiem un medicīnas preces. Kopējais kravas apjoms pārsniedza 5000 kastes jeb 50 tonnas.