Rīgā dažviet veidojas rindas pie vēlēšanu iecirkņiem

Rīgā Ziemeļvalstu ģimnāzijā izvietotajā vēlēšanu iecirknī pirmdienas vakarā veidojās rinda no cilvēkiem, kuri atnākuši nodot glabāšanā savu balsi pirms 14.Saeimas vēlēšanām.

Pēc iecirkņa atvēršanas īsā laikā šeit savu balsi glabāšanā vēlējās nodot vairāk nekā 20 cilvēki, bet, ņemot vērā, ka velētāju reģistrāciju veica tikai viens iecirkņa darbinieks, izveidojās cilvēku rinda.

Lai saīsinātu vēlētajiem gaidīšanas laiku, balsotgribētāju reģistrāciju sāka arī otrs iecirkņa darbinieks.

Kā ziņots, šovakar 66 vēlēšanu iecirkņos sākas iepriekšējā balsošana 14.Saeimas vēlēšanās un ir iespējams nodot balsi glabāšanā vēl pirms oficiālās balsošanas dienas.

Šodien nobalsot var laikā no plkst.17 līdz 20. Otrdien un trešdien iepriekšējā balsošana nenotiks. Ceturtdien, 29.septembrī, iepriekšējā balsošana būs pieejama no plkst.9 līdz 12, piektdien, 30.septembrī, no plkst.10 līdz 16, savukārt sestdien, 1.oktobrī, notiks pašas Saeimas vēlēšanas.

Rinda izveidojusies arī pie Rīgas 25. vidusskolas

Portāls "Delfi" pirmdienas vakarā novēroja, ka neliela rinda izveidojusies pie Rīgas 25. vidusskolas.

Foto: DELFI

Vēlēšanu iecirknī "Origo" rinda virzās raiti

Tirdzniecības centrā "Origo" izveidotajā Saeimas vēlēšanu iecirknī pirmdienas vakarā nodot savu balsi glabāšanā bija ieradušies pārsvarā gados jauni cilvēki un rinda uz priekšu virzījās visai raiti.

Ap plkst.18 pie vēlēšanu iecirkņa Nr.70 rindā nodot balsi glabāšanā gaidīja ap 50 vēlētāju.

Rinda samērā raiti virzījās uz priekšu, un arī balsošanas vietas iecirkņa telpā bija pietiekami daudz.