Rīgā dzīvojamās ēkas ugunsgrēkā cietuši seši cilvēki

Svētdien neilgi pirms 23 vakarā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Altonavas ielu Rīgā, kur deg dzīvojamā māja. Glābēji no liesmām izglāba septiņus cilvēkus, no kuriem seši ugunsgrēkā cietā, portālu “Delfi” informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu ēkas otrā stāva dzīvoklis un pastāv izplatīšanās draudi uz pārējo ēkas daļu. Ugunsdzēsēji ar glābšanas masku palīdzību no ēkas izglāba septiņus cilvēkus, no kuriem seši nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās astoņi cilvēki. Pulksten 00.20 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks lokalizēts. Notikuma vietā strādāja 33 ugunsdzēsēji ar deviņām specializētajām automašīnām. VUGD darbu notikuma vietā noslēdza ap četriem rītā.

Agrā pirmdienas rītā VUGD tika saņemts izsaukums uz Ūdru ielu Daugavpilī, kur deg mājas piebūve, pagrabs, mājas fasāde un garāža. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet vēl divus evakuēja ugunsdzēsēji. Pulksten 7.25 ugunsgrēks ir ierobežots un šobrīd notikuma vietā turpinās dzēšanas darbi. Ugunsgrēka ierobežošanas un dzēšanas darbus apgrūtina fakts, ka notikuma vietā ir ļoti blīva apbūve, portālam "Delfi" norāda dienestā.

Svētdienas pievakarē VUGD saņēma izsaukumu uz Miera ielu Alūksnē, kur deg vienstāva dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg vienstāva dzīvojamā ēka, un no ēkas pirmā stāva nāk liesmas. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējies viens cilvēks, vēl viens tika izglābts, bet ugunsgrēkā cieta un tika nodots NMPD mediķiem. Notikuma vietā strādāja seši Alūksnes daļas glābēji. Pulksten 19.35 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Sestdienas vakarā ugunsdzēsēji steidzās uz Aizkraukles novada Aiviekstes pagastu, kur ugunsgrēks izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka pirmā stāva dzīvoklī deg sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki, no kuriem viens cilvēks bija cietis.

Savukārt piektdienas vakarā VUGD saņemts izsaukums Daugavpils ielā Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka no ēkas trešā stāva nāk liesmas. Konstatēts, ka ēkas trešajā stāvā dega dzīvoklis un ceturtā stāva dzīvokļa grīda. No ēkas ar glābšanas masku palīdzību glābēji izglāba 12 cilvēkus, no kuriem seši ugunsgrēkā cieta. Ugunsgrēkā cieta arī viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš pēc NMPD apskates darbu turpināja. Pulksten 00.22 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Pagājušajā diennaktī glābēji saņēma izsaukumu uz Krāslavas novada Izvaltas pagastu, kur cilvēks atrodas uz ūdenstilpes ledus, un aptuveni 100 metrus no krasta ir ielūzis. Ugunsdzēsēji, izmantojot glābšanas dēli, cilvēku nogādāja krastā un nodeva to NMPD mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi.

Nedēļas nogalē saņemti 14 izsaukumi, kur dzīvojamo māju dūmvados deg sodrēji.

Kopumā VUGD saņēma 109 izsaukumus – 38 uz ugunsgrēku dzēšanu, 44 uz glābšanas darbiem, bet 27 izsaukumi bija maldinājumi.