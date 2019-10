Rīgā filmēs 'Bombu' un ierobežos satiksmi vairākās ielās

Saistībā ar daudzsēriju filmas "Bomba" filmēšanu tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana vairākās Rīgas ielās, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Satiksmes ierobežojumi būs spēkā vairākas dienas.

Piemēram no 22. oktobra pulksten 20 līdz 24. oktobra pulksten 20 tie būs noteikti Alfrēda Kalniņa ielas labajā pusē, posmā no ēkas Alfrēda Kalniņa ielā 8 līdz Krišjāņa Barona ielai.

No 22. oktobra pulksten 22 līdz 24. oktobra pulksten 22 Doma laukumā, bet 23. oktobrī no pulksten 8 līdz pulksten 14 ierobežojumi būs Palasta ielā, posmā no Jaunielas līdz ēkai Palasta ielā 5 un gājēju zonā Herdera laukumā.

Ierobežojumi arī noteikti 23. oktobrī no pulksten 9 līdz pulksten 12.30 Aldaru ielā, posmā no Smilšu ielās līdz Mazajai Trokšņu ielai, no pulksten 8 līdz pulksten 13.30 Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, savukārt 24. oktobrī satiksmi ierobežos no pulksten 17 līdz pulksten 23 Krišjāņa Barona ielā, pretī ēkai Krišjāņa Barona ielā 12.

Papildus tam 23. oktobrī no pulksten 8 līdz pulksten 13.30 tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā slēgta kuģošanas līdzekļu kustība Pilsētas kanālā pie Bastejkalna gājēju tilta.

Par filmēšanas darbu norisi ir atbildīga SIA "Infinity Films".