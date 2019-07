Rīgā ir deviņi nevienam nepiederoši gājēju tilti; vienu uz laiku slēgs

Rīgas pilsētas teritorijā atrodas deviņi nevienai pašvaldības un valsts institūcijai nepiederoši gājēju tilti, aģentūra LETA noskaidroja domē. Viens no šiem tiltiem drīzumā uz laiku tikšot slēgts.

Jau vēstīts, ka saņemto iedzīvotāju sūdzību dēļ Rīgas domē šodien bija sasaukta atbildīgo institūciju pārstāvju sanāksme, lai diskutētu par gājējiem paredzēto Rīgas gaisa pārvadu turpmāko apsaimniekošanu. Latvijas Televīzija aizvadītajā nedēļā ziņoja, ka lai gan cilvēki šādus gājēju pārvadus izmanto ikdienas gaitās, juridiski tie nevienam nepieder, kā rezultātā neviens arī nerūpējas par šo objektu tehnisko stāvokli.

Sanāksmē piedalījās Rīgas pilsētas būvvaldes, AS "Latvijas dzelzceļš" (LDz), AS "Rīgas siltums", pašvaldības uzņēmuma SIA "Rīgas ūdens", AS "Latvijas gāze", kā arī vairāku domes struktūrvienību pārstāvji.

Kopumā secināts, ka nevienam nepiederoši patlaban ir deviņi šādi gājēju tilti. Balstoties uz Rīgas būvvaldes atzinumu, vissliktākajā stāvoklī patlaban ir pārvads pār Zunda kanālu, kā rezultātā pašvaldība nolēmusi gājēju kustību uz tā slēgt. "Pārvads būs slēgts līdz brīdim, kad veiksim padziļinātu tā apsekošanu. Tad arī būs skaidrs - vai un cik lielas investīcijas tā atjaunošanai nepieciešamas. Varbūt tiltu atzīs par drošu," žurnālistiem sacīja Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs (GKR), norādot, ka vienlaikus nav skaidrs - kura institūcija uzņemsies šo pienākumu, jo komunikācijas tur ir gan "Rīgas siltumam", gan būs arī "Latvijas Gāzei".

Vienlaikus Burovs atzina - lai gan pārvads nevienam nepieder, pirms pāris gadiem dome pieņēmusi politisku lēmumu uz tā ierīkot apgaismojumu.

Kā aģentūra LETA noskaidroja Rīgas domes Satiksmes departamentā, nevienam nepieder arī gājēju tilti pie dzelzceļa stacijām "Jāņavārti", "Šķirotava", "Vagona parks" un "Daugmale", pārvads pār Zundas kanālu, kā arī tilti pie Zasulauka stacijas, pie Rēznas ielas un divi pārvadi pie Zemitānu tilta.

Runājot par tiltiem, kuri atrodas pie dzelzceļa stacijām, Burovs norādīja, ka pilsētas būvvalde veiks pārvadu vizuālo tehnisko apsekošanu un tad vērsīsies Satiksmes ministrijā (SM), jo tilti atrodas "Latvijas dzelzceļam" piederošā zemesgabalā. "Lūgsim SM uzdod LDz veikt padziļinātu pārvadu apsekošanu un veikt to sakārtošanu, kā arī legalizēt īpašuma tiesības, jo likums nosaka, ka būve, kas nepieder nevienam - pieder zemes īpašniekam," teica deputāts.

Sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ir slēgts tilts arī pie Zasulauka stacijas, taču, tā kā uz tā atrodas liela daļa "Rīgas siltuma" komunikāciju - rūpes par to apņēmies uzņemties tieši šis uzņēmums.

Burovs atzina, ka nevienai no iesaistītajām pusēm nav arī precīzas informācijas, cik gadus tilti nav uzturēti. "Situācija, protams, ir nenormāla, ka īpašumus aktīvi izmanto rīdzinieki, bet viņiem nav saimnieka. Taču, beidzoties padomju laikiem, tie nevienam nepiederēja. Tagad nav iespējams pateikt - vai to savulaik izbūvēja LDz vai kāds cits," teica politiķis.

Turpmākā situācija par pārvadu piederību ar iesaistītajām pusēm tiks risināta pēc Rīgas pilsētas būvvaldes veiktās apsekošanas. Tad arī būšot skaidras nepieciešamās investīcijas pārvadu atjaunošanai.