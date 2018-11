Rīgā jārēķinās ar vērienīgiem satiksmes ierobežojumiem

Dažādu svētku pasākumu dēļ šodien teju visās galvenajās Rīgas centra ielās būs ierobežota satiksme un vienlaikus izmaiņas skars arī sabiedriskā transporta pasažierus - transports būs bez maksas, tiks nodrošināti papildus reisi, kā arī būs izmaiņas kustības maršrutos.

No pulksten 11 līdz pulksten 17 slēgs transportlīdzekļu satiksmi Ģenerāļa Radziņa krastmalas posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai, bet no pulksten 12.30 līdz pulksten 24 - Aspazijas bulvāra posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī.

Vienlaikus lielāko dienas daļu satiksme būs slēgta Raiņa bulvāra posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Reimersa ielā, Brīvības bulvāra posmā no Merķeļa ielas līdz Raiņa bulvārim, kā arī Inženieru ielā.

Šodien īslaicīgi ierobežojumi būs arī Raiņa un Aspazijas bulvāros, Krišjāņa Valdemāra ielas posmos, Citadeles ielā, Kalpaka bulvārī un Torņu ielā.

No pulksten 20.30 līdz pulksten 22.30 slēgs transportlīdzekļu satiksmi uz Akmens tilta, vairākos Uzvaras bulvāra posmos, kā arī Mukusalas, Akmeņu, Kuģu, Gogoļa, Grēcinieku un 13. janvāra ielās.

Satiksme šajā dienā atsevišķos laika posmos būs slēgta arī visās ielās, kur notiks militārā parāde un lāpu gājiens. Tāpat ierobežota satiksme būs teju visās Vecrīgas ielās, kā arī smagā transporta kustības ierobežojumi būs noteikti Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13. janvāra ielai.

Līdz 21. novembrim transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība ir slēgta arī uz AB dambja.

Līdz 19. novembrim satiksme ir slēgta arī 11. novembra krastmala posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai paralēli esošās ielas posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.

Savukārt, lai nodrošinātu iedzīvotāju veiksmīgu nogādāšanu uz un no svētku pasākumiem, šodien Rīgā tiks nodrošināti papildu sabiedriskā transporta reisi. Vienlaikus sabiedriskais transports šodien pilsētā būs bez maksas. Atlaides neattiecas tikai uz minibusiem, kas ir balti-oranžā krāsojumā.

Laika posmā no pulksten 12.30 līdz pulksten 22.30 būs slēgta transporta kustība Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, līdz ar to gaidāmas izmaiņas 5., 7. un 11. tramvaja maršrutā, ar kuram detalizēti var iepazīties uzņēmuma mājaslapā.

Dēļ kustības slēgšanas Raiņa bulvārī, no pulksten 16.50 sabiedriskais transports uz pilsētas centru kursēs pa apvedceļiem, pārsvarā izmantojot Elizabetes un Marijas ielu. 15. maršruta trolejbuss kursēs līdz Centrāltirgum.

No pulksten 16.50 tradicionālie kustības maršruti tiks mainīti 1., 6., 9., 2., 24., 3., 21., 11., 13., 14., 15., 16., 50., 40., 57., un 59. maršruta autobusiem.

No maršrutu izmaiņām šajā dienā neizdosies izvairīties arī 1., 3., 12., 14., 15., 17., un 19.maršruta trolejbusu pasažieriem. Piemēram, no pulksten 16.50 1. trolejbusa maršruts tiks slēgts, bet pārējiem līdz pulksten 22.30 būs noteikti mainīti maršruti.

Izmaiņas gaidāmas arī 206., 224., 300., un 316. ekspresbusu un minibusu maršrutos.

Lai pasažieriem būtu ērtāk nokļūt uz/no pasākumu norises vietām, no pulksten 17 līdz 19. novembra pulksten vieniem naktī tiks nodrošināti papildu reisi 2., 3., 11., 12., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 23., 24., 25., 37., 40., 41., 50., 51., 52. un 53. maršruta autobusos, 1., 5., 7., 10. un 11. maršruta tramvajos un 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. maršruta trolejbusos.

Aptuveni no plkst.18 sabiedriskais transports kursēs pa Akmens tiltu vai līdz Ķīpsalai. Arī šīs izmaiņas skars lielu daļu autobusu, tramvaju un trolejbusu maršrutu.

Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militārās parādes norises laikā ir iespējami sabiedriskā transporta kavējumi maršrutos, kas skar Akmens tiltu, Aspazijas bulvāri, Raiņa bulvāri, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu un Bruņinieku ielu.

Savukārt gaismas uzveduma "Saules mūžs" laikā nepieciešamības gadījumā tiks mainīts 10., 23., 26. autobusa un 27. trolejbusa maršruts, proti, izmaiņu dēļ minētie maršruti nepieturēs pieturvietā "Nacionālā bibliotēka".

Detalizēti ar visām maršrutu kustības izmaiņām var iepazīties "www.rigassatiksme.lv".

Sabiedriskais transports pirmdien, 19. novembrī, kursēs pēc brīvdienu saraksta. Pasažieriem, kuri ir iegādājušies braukšanas kartes darba dienām, šajā dienā braukšanas kartes nebūs derīgas.

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", 18. novembrī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a - tur par auto novietošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

19. novembrī, autostāvvietās, kuras izvietotas Vecrīgā (R zona), par auto novietošanu būs jāmaksā. Savukārt A, B, C un D zonas autostāvvietas norādītajā dienā varēs izmantot bez maksas. Par apakšzemes stāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a izmantošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.