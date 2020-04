Rīgā Lieldienu brīvdienās gaidāmas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā

Lieldienu brīvdienās no 10. līdz 13. aprīlim gaidāmas izmaiņas sabiedriskā transporta, pašvaldības autostāvvietu un klientu apkalpošanas centra darbā, kā arī darba dienu mēneša abonementa biļešu lietošanas kārtībā, portāls "Delfi" noskaidroja pašvaldības uzņēmumā "Rīgas satiksme".

Lieldienās sabiedriskais transports brauks pēc brīvdienu kustības grafika.

No 10. līdz 13. aprīlim tiks nodrošināta 52. maršruta autobusa kustība un būs izmaiņas 11. maršruta autobusa kustības sarakstā – autobusi no pulksten 9 līdz 19.30 visos reisos abos virzienos iebrauks Jaunciema kapos.

Tiem pasažieriem, kuri iegādājušies mēneša biļetes darba dienām, uzņēmums aicina ievērot, ka 10. un 13. aprīlī darba dienu mēneša biļetes nebūs derīgas braukšanai sabiedriskajā transportā.

Izmaiņas skar arī klientu apkalpošanas centra darbu Spīķeru ielā 1. Centrs 11. aprīlī strādās no pulksten 10 līdz 16, bet klientu apkalpošanas centrs 10., 12. un 13. aprīlī būs slēgts.

Savukārt maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", 10., 12. un 13. aprīlī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes autostāvvietā Krišjāņa Valdemāra ielā 5a (pie Kongresu nama), kur arī svētku dienās jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

11. aprīlī maksas autostāvvietas strādās kā ierasts sestdienās – autostāvvietas A, B, C, D zonu teritorijās no pulksten 9 līdz 17, bet Vecrīgā no pulksten 6 līdz pusnaktij.

"Rīgas satiksme" uzsver, ka uzņēmums nepārtraukti veic pasažieru plūsmas monitoringu. Piepildījumam salonā seko līdzi gan transporta līdzekļu vadītāji, gan dispečeri, gan arī kontrolieri un citi speciāli apmācīti darbinieki. Tāpat informācija tiek analizēta un saņemta arī no reģistrētajiem braucieniem un citiem tehniskajiem līdzekļiem.

Salona piepildījumu uzņēmums sola monitorēt arī Lieldienu brīvdienās.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku, nepieciešama ikviena cilvēka iesaiste, tāpēc uzņēmums aicina iedzīvotājus pēc iespējas mazāk sociāli kontaktēties un izmantot sabiedrisko transportu ārkārtējās situācijas laikā tikai tad, ja nav citas alternatīvas. Covid-19 izplatības mazināšanai uzņēmums aicina iedzīvotājus palikt mājās, pārvietoties kājām vai braukt ar velosipēdu.