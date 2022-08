Rīgā mājokļu pabalsta saņēmēju skaits līdz gada beigām varētu pieaugt par 70%, salīdzinot ar situāciju 2021.gadā, informēja Rīgas domē.

Pēc Rīgas domes Labklājības departamenta datiem, 2021. gadā mājokļa pabalstu Rīgā saņēma 8449 personas, bet 2022.gadā pabalsta saņēmēju skaits varētu palielināties līdz 14 500 personām. Pašvaldībā atgādina, ka augustā sāks indeksēt pensijas, ko seniori saņems septembrī, līdz ar to mainīsies ienākumu līmenis daļai pabalstu saņēmēju.

Kopumā Rīgas pašvaldība iedzīvotājiem sniedz palīdzību gan 17 sociālo pabalstu veidā, piemēram, mājokļa pabalsts, krīzes pabalsts u.c., gan tiek piedāvāti desmitiem dažādu sociālo pakalpojumu, piemēram, aprūpe mājās.

Šogad ievērojami pieaudzis sociālajiem pabalstiem izlietotais finansējums, jo ārējo faktoru ietekmē - koeficientu piemērošana garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summai un tarifu kāpums energoresursiem, dabasgāzei, atkritumu apsaimniekošanai, utt. strauji pieaudzis mājokļa pabalstam izlietotā finansējuma apjoms.

Rīgas domes budžeta programmā "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" 2022. gadā ir paredzēti 14,5 miljoni eiro, no kuriem 2022. gada pirmajos sešos mēnešos izlietoti 9,3 miljoni eiro jeb 64% no gada plāna. Savukārt mājokļa pabalstam izlietoti 80% no plānotajām finansēm.

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits bez Ukrainas civiliedzīvotājiem 2022. gada jūnijā attiecībā pret 2021. gada jūniju ir pieaudzis par 36% jeb 2861 personu, sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 25% jeb 251 296 eiro. Sociālo pabalstu saņēmēju skaits, bez Ukrainas civiliedzīvotājiem, šī gada pirmajos sešos mēnešos attiecībā pret 2021. gada pirmajiem sešiem mēnešiem ir pieaudzis par 28% jeb 3882 personām, sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 42% jeb 2,8 miljoniem eiro.

Kā ziņots, sestdien spēkā stājās grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas paredz veikt virkni pasākumu siltumapgādes un apkures izmaksu pieauguma daļējai segšanai mājsaimniecībām.

Grozījumi likumā veikti, lai mazinātu negatīvo sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīti ar iepriekš nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu.

Atbalsta pakotnē iekļauto pasākumu kopējo atbalsta summa būs ap 442,25 miljoniem eiro.