Rīgā naktī degušas piecas vieglās automašīnas un šķūnīši

Ceturtdien pulksten 3.39 ugunsdzēsēji saņēmuši izsaukumu uz Akmeņu ielu Rīgā, kur degušas piecas vieglās automašīnas, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Vieglās automašīnas degušas 40 kvadrātmetru platībā, kā arī deguši šķūnīši 160 kvadrātmetru platībā. Sadūmojuma dēļ ugunsdzēsēji no blakus ēkas izglābuši 15 un evakuēja divus cilvēkus.

Pulksten 7.33 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Kopumā laika posmā no 1. maija pulksten 6.30 līdz 2. maija pulksten 6.30 VUGD saņēmis 118 izsaukumus – 98 no tiem bija uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā 39 kūlas un 16 meža ugunsgrēkiem, 13 bija uz glābšanas darbiem, bet septiņi no izsaukumiem bija maldinājumi.