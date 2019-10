Rīgā nelikumīgi nocirstas divas robīnijas

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija pirmdien, 7. oktobrī, nlēma, ka dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Kristaps 23" jāapmaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, jo Kristapa ielā 23 patvaļīgi nocirsti divu robīniju stumbri ar diametriem 22 un 33 centimetri, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Zaudējumu atlīdzība aprēķināta 313,03 eiro apmērā.

„Izmeklējot šo gadījumu, tika secināts, ka dzīvokļu īpašnieku biedrībai 2013. gadā tika atteikta robīniju nociršana. Šā gada augustā Rīgas Pašvaldības policija informēja Būvvaldi, ka vienam kokam nozāģēts atzars. Teritoriju apsekoja apstādījumu inspektore, kura konstatēja, ka jau diviem kokiem ir nozāģēti stumbri," norāda Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Neatkarīgi no tā, vai ir konstatējama vainīgā persona, zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu jāmaksā jebkurā gadījumā, uzsver pašvaldība. Atbilstoši Civillikumam tieši īpašniekam ir pilnīgas varas tiesības pār lietu, līdz ar to viņam arī jāuzņemas atbildība par notiekošo viņa īpašumā, tai skaitā par to, ja kāds nocirtis uz viņa zemes augošu koku.

Robīnijas (Robinia) ir ātraudzīgi, gaismas prasīgi, sausumizturīgi koki vai krūmi ar dziļu sakņu sistēmu, kas savvaļā aug Ziemeļamerikas Atlantijas okeāna piekrastē. Latvijā apstādījumos sastopamas vairākas robīniju sugas, nezināmu iemeslu dēļ tautā tās dēvē par "akācijām".