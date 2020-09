Rīgā no ugunsgrēka piecstāvu dzīvojamā mājā izglābti 16 cilvēki

Sestdien Rīgā, kādā piecstāvu dzīvojamā mājā, aizdedzies dzīvoklis, tādēļ ugunsdzēsēji no mana izglāba 16 cilvēkus, bet 41 cilvēks tika evakuēts, aģentūrai LETA atklāja Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Vakar īsi pirms pusnakts tika saņemts izsaukums uz piecstāvu dzīvojamo māju, kurā dega dzīvoklis 20 kvadrātmetru platībā.

No piedūmotās ēkas seši cilvēki izglābti ar autokāpnēm, savukārt desmit cilvēkus ugunsdzēsēji glābēji no telpām izveda ar glābšanas maskām. Savukārt 41 cilvēks tika evakuēts, proti, viņu izvešanai no ēkas palīglīdzekļi nebija nepieciešami.

Pēc Vītolas teiktā, ugunsgrēks piecstāvu ēkā tika likvidēts un cietušo nebija.

Kopumā ugunsdzēsēji vakar saņēma 58 izsaukumus, no kuriem 21 bija uz ugunsgrēkiem, tostarp divi - uz mežu ugunsgrēkiem, 25 - uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.