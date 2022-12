Rīgā no ugunsgrēka pirtī izglābti 14 cilvēki; četri cietuši

Sestdien Rīgā no ugunsgrēka pirtī izglābti 14 cilvēki, no kuriem četri ir cietuši, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Viktorija Gribuste.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šodien pulksten 11.51 VUGD saņēma izsaukumu uz Priežu ielu Rīgā, kur trīsstāvu publiskas ēkas pirmajā stāvā dega pirts 20 kvadrātmetru platībā.

No ēkas otrā stāva izglābti 14 cilvēki - viens no sadūmotās vides izvests, uzliekot viņam glābšanas masku, bet vēl 13 cilvēki izglābti, izceļot viņus no augšējiem stāviem un novedot pa kāpnēm. Ugunsgrēkā cieta četri no izglābtajiem cilvēkiem.

Vēl trīs cilvēki evakuējās paši saviem spēkiem pirms glābēju ierašanās.

Darbs notikuma vietā turpinās.