Rīgā notiks Lāčplēša dienai veltīti piemiņas pasākumi; gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Pieminot Latvijas Brīvības cīnītājus, 11. novembri galvaspilsētā atzīmēs ar pasākumiem gan centrā, gan apkaimēs. Gaidāms svinīgs dievkalpojums, tradicionālā svecīšu iededzināšana Brāļu kapos, lāpu gājiens, uguns plosta palaišana Daugavā, spēka dziesmu koncerti, tematiskas darbnīcas, izstādes un dokumentālā kino filma, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Saistībā ar svētku norisēm Rīgā piektdien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Vietām arī tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana.

Kas plānots?

11. novembrī no pulksten 9 iedzīvotāji aicināti apmeklēt svinīgu dievkalpojumu Rīgas Domā, bet līdz pulksten 21 pie Latvijas Kara muzeja varēs aplūkot militārās tehnikas izstādi. Tikmēr Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā no pulksten 10 būs apskatāma Lāčplēša kara ordeņa izstāde un jaunā izstāde "Satversme 100+".

Lāčplēša dienā pulksten 15 Sudrabkalniņā Imantas apkaimē notiks piemiņas brīdis, kas veltīts Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai, kur uzstāsies vīru kopa "Vilki", folkloras kopa "Vilcenes" un pūtēju orķestris "Auseklītis".

Pulksten 17 jau divdesmito reizi notiks pasākums "Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem", kur Rīgas Brāļu kapos tradicionāli iedegs piemiņas svecītes. Pēc tam gaidāms patriotisks lāpu gājiens līdz Brīvības piemineklim un 11. novembra krastmalai, kā arī uguns plosta palaišana Daugavā pie pieminekļa, kas veltīts Lielajam Kristapam. Pie Brīvības pieminekļa mācītājs Guntis Kalme teiks svinīgu uzrunu, un vīru kopas "Vilki" izpildījumā tiks ieskandinātas Latvijas Brīvības cīnītāju dziesmas.

Savukārt Latviešu strēlnieku laukumā notiks viens no Lāčplēša dienas centrālajiem pasākumiem, kur no pulksten 18 līdz 22 varēs dzirdēt koncertu "Spēka dziesmas" ar vairāku Rīgas folkloras kopu un rokgrupas "Līvi" piedalīšanos, kas izpildīs savu labāko dziesmu izlasi.

Pulksten 19 Rīgas Domā izskanēs koncerts "Ceļā uz Latviju", piedaloties orķestrim "Rīga", jauktajam korim "Sōla" un tādiem solistiem kā Annija Kristiāna Ādamsone (soprāns), Laura Grecka (mecosoprāns) un Aivars Osītis (kornete).

Tāpat šajā laikā svinīgas melodijas būs dzirdamas Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" rīkotajā koncertā "Skaista mana tēva sēta", kur uzstāsies Zane Šmite (balss, vargans), Ilze Grunte (ģitāra, čarango), Indriķis Veitners (saksofons, klarnete) un Andris Grunte (kontrabass).

Savukārt pulksten 19 Vecmīlgrāvja apkaimē, Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parkā, notiks pasākums "Ar nedziestošu liesmu sirdī", uzstājoties dzejniekam, komponistam, izpildītājam Laurim Valteram un jauktajam korim "Norise".

Lāčplēša dienas noslēgumā iedzīvotāji aicināti uz koncertzāli "Ave Sol", kur no pulksten 19 līdz 22 izskanēs koncerts "Daugavmalā mierīgs vakars", piedaloties Larisai Carjkovai (ērģeles), Rīgas Latviešu biedrības nama jauktajam korim "Austrums", Zemessardzes korim "Stars", solistam Atim Zviedrim un viņa draugiem.

Papildus šīm klātienes norisēm Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontā pulksten 11 ikviens varēs vērot latviešu režisora Andra Rozenberga dokumentālo filmu "Sods par sapni".

Tāpat no 11. līdz 19. novembrim interesentiem ir iespēja apmeklēt tematiskas darbnīcas Rīgas Porcelāna muzejā, kas veltītas Latvijas Republikas proklamēšanas, suverenitātes un nacionālās identitātes tēmām.

Satiksmes ierobežojumi

Lāčplēša dienas vakarā no pulksten 17 līdz pat pusnaktij transportlīdzekļu satiksmei būs slēgta 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana šajā ielas posmā būs liegta jau no pulksten 8.

Savukārt Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai, kā arī 11. novembra krastmalas paralēlās ielas posmā no Bīskapa gātes līdz Jaunielai, norādītajā laikā tiks organizēta divvirzienu satiksme.

Herdera laukumā no pulksten 8.30 līdz 10.30 un Brīvības laukumā no pulksten 12.30 līdz 13.30 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme.

Savukārt no pulksten 10.30 līdz 12 un no pulksten 17.30 līdz 19.30 Aizsaules ielas un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Meža prospekta un Varoņu ielas krustojumā tiks nodrošināta ceļu satiksmes regulēšana.

Pulksten 17.30 sāksies lāpu gājiens no Rīgas Brāļu kapiem līdz Brīvības laukumam un 11. novembra krastmalai.

Lāpu gājiens virzīsies pa maršrutu: Rīgas Brāļu kapi – Varoņu iela –Gaujas iela – Miera iela – Brīvības iela – Brīvības bulvāris – Brīvības laukums – Kaļķu iela –Līvu laukums – Zirgu iela – Doma laukums – Herdera laukums – Bīskapa gāte – 11. novembra krastmala. Nepieciešamības gadījumā norādītajā gājiena maršrutā ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi.

No pulksten 6 līdz 10.30 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana tiks aizliegta ielās starp Herdera laukumu un Doma laukumu (abās pusēs), kā arī Herdera laukumā un Doma laukumā.

Tāpat no pulksten 6 līdz 19.30 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Aizsaules ielas abās pusēs, Varoņu ielas abās pusēs, posmā no Aizsaules ielas līdz ēkai Varoņu ielā 3A (pie Rīgas Brāļu kapiem), kā arī autostāvvietā pie I Meža kapiem Aizsaules ielā.

No pulksten 17 līdz 23 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Jau ziņots, ka 11. novembrī Latvijā svin Lāčplēša dienu.