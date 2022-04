Rīga palielinās finansējumu izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai, tomēr vajadzēs vecāku līdzmaksājumus

Trešdien, 27. aprīlī, Rīgas dome nolēma palielināt finansējumu izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai, atsevišķām grupām ieviešot 50% līdzmaksājumu. Taču atsevišķām audzēkņu grupām būs nepieciešams vecāku līdzmaksājums viena līdz divu eiro apmērā.

Kā skaidro domē, lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām atbilstoša ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību pašvaldības izglītības iestādēs, Rīga no 1. septembra palielinās maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs no 1,42 eiro līdz 2 eiro skolās un no 2,77 eiro līdz 4 eiro pirmsskolas izglītības iestādēs.

Finansējuma pieauguma nodrošināšanai nepieciešamās papildu izmaksas Rīgā būs 16,9 miljoni eiro gadā. Izmaksu pieaugumu iecerēts segt daļēji no pašvaldības budžeta un daļēji ar atsevišķu audzēkņu grupu vecāku līdzmaksājumu 50% apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas.

Līdzmaksājuma apmērs plānots aptuveni 1 eiro skolās un 2 eiro pirmsskolās par ēdināšanu vienā dienā.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka (PP) norādīja, ka ēdinātāji ilgstoši ir uzsvēruši, ka par esošo finansējumu nodrošināt ēdināšanu vairs nebūs iespējams vispār.

Tāpēc gan Rīgas dome, gan Pierīgas pašvaldības vērsušās ar vēstulēm valdībā, lūdzot solidāri palielināt finansējumu par ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādēs. "Tas ir jādara nekavējoties, tāpēc pašvaldība lēma par finansējuma palielināšanu, to sedzot daļēji ar pašvaldības līdzekļiem, un daļēji ar vecāku līdzmaksājumu," uzskata deputāte.

Vienlaikus 100% apmērā apmaksātu pakalpojumu turpinās saņemt skolēni no 1. līdz 4. klasei, kā arī audzēkņi ar sociālo statusu no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm. Plānots, ka līdzmaksājumu administrēs ēdināšanas uzņēmumi, kam iepirkuma rezultātā ir tiesības sniegt ēdināšanas pakalpojumu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs.

Latvijas Ēdinātāju Apvienības valdes loceklis Guntis Bredovskis skaidroja, ka apstākļi kara situācijas un ekonomisko sankciju dēļ ir būtiski mainījušies, un izmaksu kāpums ir sasniedzis vēl neredzētus tempus un iepriekš neprognozētus apmērus.

Līdz ar to ēdinātājiem nākoties risināt jautājumus par savas darbības turpināšanu – par to, cik ilgi būs jāupurē pakalpojuma līmenis, to turpinot sniegt, par uzņēmumu darba vides pilnveidošanu un citiem.

"Tāpēc ļoti pozitīvi ir vērtējams fakts, ka Rīgas pašvaldība šajā situācijā meklē atbilstošus risinājumus," uzsver Bredovskis.

Paredzēts, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā 1. septembrī.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka gan Rīga, gan biedrībā "Rīgas metropole" ietilpstošās pašvaldības vērsās valdībā par krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Tāpat šī jautājuma izskatīšanas laikā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti tikās ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, bērnu vecāku biedrību pārstāvjiem un Veselības ministrijas speciālistiem, lai tādējādi rastu visām iesaistītajām pusēm optimālāko risinājumu.