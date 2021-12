Rīga par neapmierinošu sniega tīrīšanu atkārtoti sodīs 'Clean R'; kopējais sods – 3900 eiro

Par neapmierinošu sniega tīrīšanas kvalitāti Rīgas pašvaldība lēmusi uzņēmumam "Clean R" uzlikt atkārtotu līgumsodu, tādējādi kopējais soda apmērs sasniedzis 3900 eiro, portālam "Delfi" pavēstīja pašvaldība.

Pašvaldība piektdien, 3. decembrī, piemēroja līgumsodu 900 eiro apmērā par uzņēmuma pārvaldībā esošo ietvju nekvalitatīvo attīrīšanu no sniega.

Pirmdien pašvaldība lēmusi uzlikt atkārtotu sodu – tā piemērošana vēl ir procesā, taču kopējais soda apmērs sasniedzis 3900 eiro.

Pirmajās sniegotajās dienās Rīgā pašvaldība konstatējusi, ka uzņēmums "Clean R" neizpilda saistības, attīrot tam uzticētās ietves mazāk nekā 50% apmērā no līgumā paredzētā apjoma.

Kā skaidro pašvaldībā, līgumu vienpersoniski var lauzt, ja trīs reizes ir konstatēta neatbilstoša darbu izpilde. Patlaban gan par to vēl nav lemts, pavēstīja domē.

Līgums paredz, ka SIA "Clean R" jānodrošina pašvaldības pārziņā esošo ietvju ziemas tīrīšanu, ieskaitot svētku dienas un nedēļas nogales, pēc darba uzdevuma saņemšanas, turklāt ietvēm ir jābūt iztīrītām līdz pulksten 8.

Atbilstoši iepirkuma rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās nosacījumiem, noslēgtais līgums ir spēkā līdz 2022. gada 1. janvārim un var tikt pagarināts vēl uz diviem gadiem.

Tā laušanas gadījumā uz veicamo darbu izpildi var pretendēt A/S "Ceļu Pārvalde" un SIA "Hadberg" – abi uzņēmumi iepirkuma rezultātā ieņēmuši 2. un 3. vietu.

"Clean R": strādājam, lai normalizētu situāciju

Kā paziņojumā medijiem norāda "Clean R" valdes loceklis Guntars Levics, situācija ir sarežģīta, taču uzņēmums dara visu, lai to pēc iespējas ātrāk atrisinātu. Vienlaikus viņš uzsver, ka "Clean R" tīra tikai aptuveni 5% no Rīgas ietvēm un atbildīgo sadrumstalotība neveicina efektīvu un savlaicīgu darbu pie ietvju attīrīšanas no sniega.

Kā skaidro Levics, apzinoties situācijas nopietnību, jau piektdien uz Rīgas ietvēm un teritorijās, kuru uzturēšana ziemā ir uzņēmuma pārziņā, atradās visas, vairāk nekā 80 "Clean R" rīcībā esošās tehnikas vienības un cilvēki.

Tai pašā dienā uzņēmums arī papildspēkus, lai turpinātu nodrošināt ietvju tīrīšanu arī ārkārtas situācijā. Līdz šim brīdim bez pārtraukuma "Clean R" turpinājuši strādāt 24/7 režīmā, lai situāciju stabilizētu – šobrīd no sniega atbrīvotas 80% "Clean R" pārziņā esošo ietvju un uzņēmums turpina darbu, lai nodrošinātu 100% rezultātu.

"Sarkanā brīdinājuma apstākļi uz brīdi ietekmējuši mūsu spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu labākajā kvalitātē, ceru uz pilsētnieku un Rīgas domes sapratni un esmu pārliecināts, ka kopīgi pārvarēsim šo sarežģīto situāciju," skaidro Levics.

Latvijā "Clean R" pārziņā kopumā ir gandrīz 700 kilometru ielu un ceļu tīrīšana ziemas periodā, kā arī vairāk nekā 1 miljons 820 tūkstoši kvadrātmetru publisko un privāto teritoriju.

Kā atzīst uzņēmums, intensīvās snigšanas dēļ visas nedēļas garumā bijuši sarežģījumi arī ar darbu izpildi Rēzeknē, kur uzņēmums nodrošina ietvju tīrīšanu. Pēc pirmdienas tikšanās ar uzņēmumu un Rēzeknes domes vadību, abas puses vienojušās, ka uzņēmums katru otro dienu pašvaldībai atskaitīsies par padarīto.

"Clean R" neatsakās no līguma saistībām, tostarp no līgumā paredzētiem sodiem un sola turpināt strādāt un reaģēt atbilstoši apstākļiem.

Intensīvā režīmā uzņēmums turpina ietvju attīrīšanu no sniega arī Valmierā, Jūrmalā, Tukumā un Liepājā.

Tikmēr Rīgā turpinās sniega izvešanas un tīrīšanas darbi. Pirmdien uz apkaimēm plānots doties ar mazāku sniega tīrīšanas tehniku, taču vietās, kur novietotās automašīnas traucē veikt ielu tīrīšanas darbus, drīzumā plānots izvietot ceļa zīmes par transportlīdzekļu stāvēšanas aizliegumu un to evakuēšanu.

Lielākais sniega apjoms nedēļas nogalē izvests no Vecrīgas un Brīvības laukuma, kā arī pieturvietām. Pirmdien turpinās sniega izvešana no velojoslām. Uzmanība tiek pievērsta arī gājēju pāreju tīrīšanai, kuru sakopšana daudzviet ir roku darbs.

"Rīgas satiksme" nedēļas nogalē veikusi autostāvvietu attīrīšanu no sniega, darbs noritējis gan dienā, gan naktī. Līdz 6. decembrim no autostāvvietām kopumā izvests vairāk nekā 1800 kubikmetri sniega, kas ir aptuveni 121 smagās automašīnas piekabes ar sniegu.

Kopumā uzņēmums apsaimnieko vairāk nekā 6000 stāvvietas.

Pirmās no sniega tiek attīrītas pilsētas centra un Vecrīgas stāvvietas, secīgi sasniedzot pārējo Rīgas daļu. Darbs tiek veikts gan dienā, gan naktī. "Rīgas satiksme" autostāvvietu uzturēšanas darbus veic aptuveni 24 smagās tehnikas transporta līdzekļi.

Apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām uz trīs vietām pilsētā – uz Lidlauka ielu (12 150 kvadrātmetri), kadastra apzīmējums 0100 125 0611, uz divām vietām Rītausmas ielā 35 (18 833 kvadrātmetri), kadastra apzīmējums 0100 107 0310 un 0100 107 0610.

Pirms sniega izvešanas jānosūta informācija uz e-pastu ptl@riga.lv, norādot auto reģistrācijas numuru; vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu, kurš veic izvešanu; izvedamā sniega apjomu.

Rīgas ielu, tiltu, velojoslu un pieturvietu tīrīšanu veic pilnsabiedrība "Rīgas ielu uzturētāji ziemā", kurā apvienojušies vairāki uzņēmumi – AS "Ceļu Pārvalde", SIA "Roadeks", SIA "Rīgas Tilti" un SIA "Pilsētas Eko Serviss".