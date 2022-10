Rīgā pirmdien slēgs satiksmi Tvaika ielā

Posmā no dzelzceļa pārbrauktuves Tvaika ielā līdz ēkai Tvaika ielā 56 pirmdien, 10. oktobrī, laika periodā no pulksten 22 līdz 11. oktobra pulksten 6 tiks slēgta satiksme. Tāpat satiksme šajā vietā būs slēgta no otrdienas, 11. oktobra, pulksten 22 līdz 12. oktobra pulksten 6, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Satiksme tiek slēgta saistībā ar būvdarbiem. Par darbu veikšanu atbildīga pilnsabiedrība "Personu apvienība OTC".

Tai uzdots arī nodrošināt ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, operatīvā un sabiedriskā transporta satiksmi, kā arī apbraucamo ceļu uzturēšanu.