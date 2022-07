Rīgā pulcēsies Latvijas goda konsuli no 37 pasaules valstīm

Šonedēļ laikā no 11. līdz 13. jūlijam Ārlietu ministrija (ĀM) organizē 10. Latvijas Republikas goda konsulu sanāksmi, lai informētu par Latvijas ārpolitikas aktualitātēm, drošības politikas un finanšu sektora stabilitātes jautājumiem, divpusējās ekonomiskās un kultūras sadarbības iespējām, kā arī iepazīstinātu ar konsulārā darba aktualitātēm, portāls "Delfi" uzzināja ministrijā.

Sanāksmē piedalīsies vairāk nekā 70 Latvijas goda konsuli no 37 valstīm.

Sanāksmes dalībniekus 11. jūlijā uzrunās ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), aizsardzības ministrs Atis Pabriks (AP) un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.

Goda konsuli arī tiksies ar Finanšu izlūkošanas dienesta un Latvijas Bankas pārstāvjiem.

Rīgas pilī konsulus uzņems Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi.

Savukārt 12. jūlijā sanāksmes dalībniekiem plānotas tikšanās ar Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvjiem, kā arī sarunas par Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras ("Live Riga") sadarbības piedāvājumiem.

Par aktualitātēm informēs Centrālā vēlēšanu komisija.

Goda konsuli apmeklēs Mežaparka Lielo estrādi un tiksies ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu (LRA).

Kultūras programmu bagātinās deju ansamblis "Zelta sietiņš" un iespēja aplūkot Nacionālā mākslas muzeja izstādi "Purvītis", vēsta ĀM.

13. jūlijā goda konsuli kopā ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu (K) un AS „Pasažieru vilciens" valdes priekšsēdētāju Jāni Griguli ar vilcienu dosies uz Tukumu, apmeklēs Šlokenbekas muižu un iepazīs vienu no lielākajiem moderno fasāžu ražotājiem Baltijas reģionā SIA "Skonto Plan Ltd".

Savukārt Sabilē ciemiņiem būs iespēja viesoties Mākslas, kultūras un tūrisma centrā, kas atrodas rekonstruētajā sinagogas ēkā, un Kalnmuižas pilī.

ĀM papildina, ka Latvijas goda konsulu sanāksmes notiek reizi divos gados un tiek organizētas kopš 2002. gada.

Latvijas goda konsuli Latvijas intereses pārstāv visos pasaules reģionos – Eiropā, Amerikā, Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Latvijai dažādās pasaules valstīs ir vairāk nekā 170 goda konsulu.

Goda konsuls Latvijas Republikas uzdevumā veic valsti reprezentējošas un konsulāras funkcijas. Latvijas goda konsuli amata pienākumus veic brīvprātīgi.