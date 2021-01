Rīgā reģistrēti 79 komandantstundas pārkāpumi; viens pārkāpējs uzbrucis policistam

Pagājušajā naktī Rīgas pašvaldības policijas darbinieki reģistrējuši 79 notikumus saistībā komandantstundas neievērošanu, no tiem 58 gadījumos piemēroti sodi, informē pašvaldības policija.

Lielākā daļa pārkāpēju bija alkohola reibumā un gandrīz visi stāstīja, ka bijuši ciemos un ballēšanās laikā zaudējuši laika izjūtu, taču policija atgādina, ka privātu pasākumu apmeklēšana un organizēšana ir aizliegta.

Pārdaugavā viena no šādām uz ielas sastaptajām kompānijām saskarsmē ar policistiem kļuva agresīvi, kas beidzās ar to, ka viens no kompānijas kungiem uzbruka policijas darbiniekiem, ar dūri iesitot pa seju.

Šajā gadījumā papildu sodiem par komandantstundas neievērošanu 47 gadus vecais agresors nodots Valsts policijai kriminālprocesa par uzbrukumu policijas darbiniekam uzsākšanai.

Pagājušajā naktī bija arī viens tāds pārkāpējs, kurš bija izgājis pastaigāties, "lai uzzinātu, vai saņems sodu". Ņemot vērā, ka vīrietis šādu "eksperimentu" atkārtoja jau otro reizi, viņam piemērots 100 eiro sods.

Taču vidējais soda mērs, kas piemērots pārkāpējiem pagājušajā naktī bija 50 eiro.

Savukārt 1. janvāra vakarā ap 21.00 Rīgas pašvaldības policijas darbinieki Ķengaragā aizturēja kādu 24 gadus vecu autovadītāju 2,8 promiļu reibumā. Šajā gadījumā konstatēts, ka jaunais vīrietis ar savu automašīnu ne tikai braucis reibumā, bet izraisījis sadursmes ar vairākām citām automašīnām. Pārkāpējs nodots Valsts policijas Ceļu policijas darbiniekiem.