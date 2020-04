Rīgā speciālo izglītības iestāžu skolēniem nodrošinās pārtikas pakas 75 eiro vērtībā

Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija pirmdien, 27. aprīlī, ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu speciālo izglītības iestāžu, kas īsteno internāta pakalpojumus, kā arī attīstības un rehabilitācijas centru skolēniem nodrošināt pārtikas pakas, kuru vērtība nepārsniegs 75 eiro katram skolēnam.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Pieņemtais lēmums paredz, ka izmaksas nepārsniegs 2,50 eiro uz vienu skolēnu par katru darbdienu no 16. aprīļa līdz 29. maijam. Savukārt kopējās izmaksas šajā laika posmā nepārsniegs 75 eiro uz vienu izglītojamo.

Pārtikas paku izdali plānots veikt trijās reizēs, katrā no tām izsniedzot pārtikas paku 25 eiro vērtība. Pašvaldība pieļauj pārtikas pakas izsniegt arī četrās reizēs, tādā gadījumā pārtikas pakas vērtība būs 18,75 eiro. To izsniegšana ir atkarīga no komplektētās pakas svara, lai nodrošinātu, ka tās nepārsniedz desmit kilogramus, taču to svars optimāli būtu līdz septiņiem kilogramiem.

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 17. aprīli atbalstu saņemtu 1634 izglītojamie. No tiem 1227 skolēniem dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā, līdz ar to pārtikas pakas viņiem piegādās pašvaldības teritorijā.

Savukārt 407 izglītojamo dzīvesvieta ir deklarēta ārpus galvaspilsētas administratīvās teritorijas. Šajos gadījumos Rīgas dome informēs pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par pakas piešķiršanu un vienosies par savstarpējo norēķinu kārtību par tās piegādi.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam būs jānosaka pārtikas paku sortiments, iepirkuma procedūras rezultātā jāizvēlas komersants, kas nodrošinās pārtikas preču piegādi, komplektēšanu, iepakošanu un piegādi izglītības iestādēm.

Savukārt departamenta padotībā esošajām izglītības iestādēm uzdots organizēt pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, ievērojot drošības pasākumus, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā.

Pašvaldība lēš, ka paredzamās izmaksas sasniegs 122 500 eiro. Izdevumus paredzēts segt no pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem.

Tāpat vēstīts, ka Rīgas iedzīvotāji var pieteikties krīzes pabalstam, kuru izmaksā pašvaldība. Pabalstu var izmaksāt personai vai ģimenei, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Pabalstu piešķirs laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem krīzes pabalsts paredzēts 128 eiro vienam cilvēkam.

Ar plašāku informāciju par galvaspilsētā pieejamo sociālo palīdzību pašvaldība aicina iepazīties Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv. Jautājumu gadījumā iedzīvotāji ir aicināti zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Sociālajam dienestam uz tālruni 67105048.