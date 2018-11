Rīgā spēkā stājas svētku satiksmes ierobežojumi

Jau no piektdienas, 16. novembra, galvaspilsētā spēkā stājas būtiski satiksmes ierobežojumi, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome. Arī pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" brīdināja par izmaiņām maršrutos un atgādināja, ka 18. novembrī sabiedriskais transports būs bez maksas.

Satiksmes ierobežojumi 11. novembra krastmalā

11. novembra krastmalas labo braukšanas joslu izmaiņas sagaida jau no piektdienas rīta, kad tur vajadzības gadījumā slēgs satiksmi 150 metru garā posmā no Miesnieku ielas virzienā uz Poļu gāti.

Satiksmi 11. novembra krastmalā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un tai paralēlajā posmā pavisam slēgs no 17. novembra pulksten 17 līdz 19. novembra pulksten 9.

Satiksmes ierobežojumi citviet

No 16. novembra pulksten 8 līdz 21. novembra pulksten 23 slēgs satiksmi un gājēju kustību uz AB dambja.

No 17. novembra pulksten 17 līdz 19. novembra pulksten 9 satiksmi slēgs Poļu gātē un Bīskapa gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz ielai, kas atrodas paralēli 11. novembra krastmalai.

No 17. novembra pulksten 17 līdz 23 un no 18. novembra pulksten 12 līdz 15.30 satiksmi slēgs Eksporta ielā, posmā un virzienā no Elizabetes ielas līdz 11. novembra krastmalai.

No 17. novembra pulksten 17 līdz 18. novembra pulksten 23.59 satiksmi slēgs Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

No 17. novembra pulksten 17 līdz 19. novembra pulksten 9 smago transportlīdzekļu satiksmi slēgs Eksporta ielas posmā no Hanzas ielas līdz Muitas ielai un Krasta ielas posmā no Salu tilta līdz 13. janvāra ielai.

18. novembrī no pulksten 11 līdz 17 satiksmi slēgs Ģenerāļa Radziņa krastmalas posmā un virzienā no Dzelzceļa tilta līdz Turgeņeva ielai. No pulksten 12.30 līdz 23.59 slēgs Aspazijas bulvāri, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim.

18. novembrī no pulksten 16.30 līdz 22.30 slēgs satiksmi Raiņa bulvārī, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Reimersa ielā, Inženieru ielā un Brīvības bulvārī, posmā no Merķeļa ielas līdz Raiņa bulvārim.

18. novembrī no pulksten 17 līdz 19 satiksmi slēgs Krišjāņa Barona ielā, posmā un virzienā no Raiņa bulvāra līdz Aspazijas bulvārim. Bet no pulksten 17.30 līdz 19 satiksmi slēgs Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā no Citadeles ielas līdz Kalpaka bulvārim, Citadeles ielā, posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, kā arī uz Vanšu tilta.

18. novembrī no pulksten 20.30 līdz 22.30 satiksmi slēgs uz Akmens tilta, Uzvaras bulvāra posmā no Slokas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Kuģu ielai, Kuģu ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz Trijādības ielai, Trijādības ielas posmā un virzienā no Raņķa dambja līdz Kuģu ielai, Valguma ielā posmā no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim, 11. novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Kaļķu ielai, 13. janvāra ielā, posmā un virzienā no Gogoļa ielas līdz 11. novembra krastmalai, Grēcinieku ielā, posmā no Kungu ielas līdz 11. novembra krastmalai, Ģenerāļa Radziņa krastmalā zem Dzelzceļa tilta virzienā uz pilsētas centru.

18. novembrī no pulksten 18 līdz 23 būs slēgta transportlīdzekļu satiksmes apgriešanās vietā 11. novembra krastmalā virzienā uz Kaļķu ielu.

Satiksme parādes un gājienu laikā

Transportlīdzekļu vadītājiem jāņem vērā, ka 18. novembrī no pulksten 14.30 līdz 16.00 pavadīs militāro parādi un gājienu pa maršrutu: 11. novembra krastmala–Kaļķu iela–Brīvības piemineklis–Brīvības bulvāris–Brīvības iela–Bruņinieku iela, kā arī nepieciešamības gadījumā regulēs, ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi militārās parādes maršrutu šķērsojošajās ielās.

Parādes laikā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Brīvības bulvārī, posmā no Raiņa bulvāra līdz Elizabetes ielai, Brīvības ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Bruņinieku ielai.

Savukārt 18. novembrī no pulksten 17 pavadīs lāpu gājienu pa maršrutu: Raiņa bulvāris–Krišjāņa Barona iela–Aspazijas bulvāris–Kaļķu iela–11. novembra krastmala–Pils iela–Pils laukums–Krišjāņa Valdemāra iela–Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojums.

18. novembrī nepieciešamības gadījumā ierobežos gājēju kustību ziedu nolikšanas ceremonijas laikā un svinīgo pasākumu laikā Brīvības laukumā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) militārās parādes ģenerālmēģinājuma un NBS militārās parādes laikā 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai.

Nepieciešamības gadījumā 18. novembrī satiksmi un gājēju kustību slēgs un ierobežos:

Bet 18.11.2018. ierobežos un nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību: no pulksten 13.15 līdz14.45 un no pulksten 20.50 līdz 21.20 Daugavas gātē, no pulksten 12.30 līdz 13.30 un no pulksten 18.30 līdz pulksten 20.30 Brīvības laukumā, no pulksten 8.30 līdz 10.15. Herdera laukumā, no pulksten 10.30 līdz 12.30 un no pulksten 16.00 līdz 18.30 Kronvalda bulvārī un Krišjāņa Valdemāra ielā pie ēkas Kronvalda bulvārī 2.

Kas jāņem vērā kuģotājiem

NBS Militārā policija, Rīgas pašvaldības policija un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde atbilstoši savai kompetencei no 16. novembra pulksten 8 līdz 21. novembra pulksten 23 kontrolēs un ierobežos kuģošanas līdzekļu satiksmi Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu.

Tas neattieksies uz pasākuma dalībnieku ūdens transportlīdzekļiem ar organizatoru izsniegtajām caurlaidēm.

No 18. novembra pulksten 14.30 līdz 22 kuģošanas līdzekļu satiksmi slēgs Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu. Arī šie neattieksies uz pasākuma dalībnieku ūdens transportlīdzekļiem ar organizatoru izsniegtajām caurlaidēm.

Vai par tramvaja biļeti būs jāmaksā?

18. novembrī – nebūs. Pārējās dienās – būs. Jāmaksā būs arī tajos minibusos, kuri nav balti zilā krāsojumā.

Kā Simtgades svinības ietekmēs sabiedrisko transportu

Tā kā satiksmi no pulksten 12.30 līdz 22.30 18. novembrī slēgs Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, izmaiņas sagaida 5., 7., un 11. tramvaja maršrutus.

No pulksten 12.30 līdz 22.30 5. maršruta tramvaji kursēs līdz Centrāltirgus lokam, bet 7. un 11. maršruta tramvaji kursēs līdz Radio lokam.

18. novembrī dēļ kustības slēgšanas Raiņa bulvārī, no pulksten 16.50 sabiedriskais transports uz pilsētas centru kursēs pa apvedceļiem, pārsvarā izmantojot Elizabetes un Marijas ielu. 15. maršruta trolejbuss kursēs līdz Centrāltirgum.

18. novembrī no pulksten 17 līdz 19. novembra pulksten 1 "Rīgas satiksme" nodrošinās papildu autobusu, tramvaju un trolejbusu reisus šādos sabiedriskā transporta maršrutos:

Autobusiem – 2., 3., 11., 12., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 23., 24., 25., 37., 40., 41., 50., 51., 52. un 53. maršrutā;

Tramvajiem – 1., 5., 7., 10. un 11. maršrutā;

Trolejbusiem – 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. maršrutā.

Lāpu gājiena dēļ īsi pirms pulksten 18 slēgs kustību Krišjāņa Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Aptuveni no pulksten 18 sabiedriskais transports kursēs pa Akmens tiltu vai līdz Ķīpsalai.

NBS un Iekšlietu ministrijas vienību militārās parādes norises laikā ir iespējami sabiedriskā transporta kavējumi maršrutos, kas skar Akmens tiltu, Aspazijas bulvāri, Raiņa bulvāri, Merķeļa ielu, Brīvības bulvāri, Brīvības ielu un Bruņinieku ielu.

"Rīgas satiksme" informē, ka gaismas uzveduma "Saules mūžs" laikā nepieciešamības gadījumā mainīs 10., 23., 26. autobusa un 27. trolejbusa maršruts. Izmaiņu dēļ minētie maršruti nepieturēs pieturvietā "Nacionālā bibliotēka" (Mūkusalas iela).

Sabiedriskais transports pirmdien, 19. novembrī, kursēs pēc brīvdienu saraksta.

Ar detalizētu sabiedriskā transporta izmaiņu grafiku var iepazīties šeit.

Vai autostāvvietas būs par brīvu?

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", 18. novembrī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a – tur par auto novietošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Pirmdien, 19. novembrī, autostāvvietās, kuras izvietotas Vecrīgā (R zona), par auto novietošanu būs jāmaksā. Savukārt A, B, C un D zonas autostāvvietas norādītajā dienā varēs izmantot bez maksas. Par apakšzemes stāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a izmantošanu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.