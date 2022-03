Rīga sūdzēsies ST par apturēto teritorijas plānojumu, lemj vietvaras komiteja

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja ceturtdien atbalstīja lēmumu Satversmes tiesā apstrīdēt rīkojumu, ar kuru apturēts Rīgas teritorijas plānojums.

Par šo priekšlikumu gan vēl būs jālemj Rīgas domei. Sēde par šo jautājumu paredzēta pirmdien, 4. aprīlī.

Kā vēstīts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) plānojumu apturējis, jo konstatēta tā neatbilstība likumiem un samērīguma trūkums starp iesaistīto pušu interesēm. Tāpat Rīgas domes iesniegtais dokuments paredzēja aizliegt azartspēles visā Rīgas valstspilsētas teritorijā, taču, pēc Pleša paustā, tas joprojām ir pretlikumīgi.

Savukārt Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (AP) norādījis, ka ar šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uz vairākiem gadiem apturējusi Rīgas attīstību un plānojuma apturēšanas dēļ pašvaldībā neieplūdīs investīcijas daudzu miljonu eiro apmērā.

Staķis arī izstājās no partiju apvienības "Attīstībai/Par!", savu lēmumu pamatojot ar to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas ir "Latvijas attīstībai" politiskā pārvaldībā, apturēja Rīgas attīstības plānu.

Saistībā ar apturēto Rīgas attīstības plānu domei ir divas iespējas turpmākajai rīcībai – pilnveidot to un pieņemt jaunā redakcijā, lai VARAM to vēlreiz izvērtētu, vai arī vērsties Satversmes tiesā, līdzīgi kā to darījusi Ķekavas novada pašvaldība.

Pēdējā gadījumā, ja tiesa lemtu par labu pašvaldībai, šis dokuments tomēr stātos spēkā.

Tāpat ziņots, ka frakcijas "Par!/Progresīvie" vadītājs Mārtiņš Kossovičs iepriekš sacīja, ka Staķis pēc izstāšanās no partijas "Kustība "Par!"" un attiecīgi apvienības "Attīstībai/Par!" var būt pārliecināts par galvaspilsētas domes frakcijas "Par!/Progresīvie" atbalstu.

Tāpat mērs iepriekš norādījis, ka viņam nav bažu par Rīgas domes koalīcijas stabilitāti, atzīmējot, ka šis jautājums pārrunāts jau ar četrām no piecām koalīcijā esošajām partijām.

Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) LTV trešdien sacīja, ka nesaprot, kā azartspēļu lobijs var ietekmēt Rīgas attīstību. "Nevar būt, ka tā tiek iekavēta uz trīs vai četriem gadiem, jo bez Rīgas attīstības nav iespējama valsts attīstība," raidījumā pauda Kariņš, vairākkārt uzsverot, ka Plešam nepieciešams "apsēsties pie viena galda" ar Rīgas domi.