Rīgā turpinās ielu sakopšana pēc kārtējās intensīvās snigšanas

Pēc pastiprinātās snigšanas Rīgā, kas mitējusies šonakt, galvaspilsētā turpinās maģistrālo un otro kategorijas ielu sakopšana, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes pārstāvji.

Pabeidzot darbus pie šīm ielām, tiks sākta atsevišķu apkaimju ielu tīrīšana. Tāpat pašlaik pastiprināti notiek darbi pie veloceļu, gājēju pāreju un pieturvietu sakopšanas. Šonakt tiks turpināta sniega izvešana no Rīgas centra rajona pieturvietām un Vecrīgas.

Ikdienas tīrīšanas darbu Rīgas ielās nodrošināšana 67 transporta vienības - 47 automašīnas un 20 traktorvienības, pieejams 5500 tonnas sāls un 3000 tonnas sāls un smilts maisījuma, kas tiks papildinātas atkarībā no laikapstākļiem.

Laika prognoze liecina, ka Rīgā snigšana turpināsies arī šodien. Ielu uzturētāji svētku laikā turpinās strādāt paaugstinātas intensitātes režīmā.

Intensīvās snigšanas laikā, Rīgas dome aicina iedzīvotājus pēc iespējas izvairīties no transportlīdzekļu novietošanas uz ielas. Tajās ielās, kuru malās novietotas automašīnas, sniega tīrīšana nevar notikt nepieciešamajā apmērā, jo lielas sniega kārtas nostumšana no brauktuves vidus uz tās ārmalu atstātās automašīnas iesprosto ielas malā. Sniega tīrīšanas tehnika šajos ielu posmos nevar veikt pienācīgu sniega nostumšanu no brauktuves, kas apgrūtina satiksmes kustību.

Svētku laikā par jautājumiem, kas saistīti ar ielu tīrīšanu, iedzīvotāji var vērsties Satiksmes vadības centrā, kas strādās 24 stundas diennaktī. Saziņai izmantojams tālrunis 800 36 00, kā arī e-pieteikums, kas aizpildāms Riga.lv mājaslapā gan no mobilā tālruņa, gan datora. E-pieteikumu operatīvi saņems uzņēmēji, kas nodrošina pilsētas ielu, tiltu un pieturvietu tīrīšanu: ej.uz/e-pieteikums

Lai satiksme noritētu droši, šādos laikapstākļos transportlīdzekļu vadītājiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem, ieturot lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Snigšanas laikā jāizvēlas braukšanas apstākļiem un ielu seguma stāvoklim atbilstošs ātrums, neveicot straujus manevrus.

Namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ietvju tīrīšana arī svētkos jāveic līdz pulksten 8 un intensīvas snigšanas laikā atkārtoti. Par nesakoptu ietvi administratīvā soda apmērs ir līdz 1400 eiro. Par apgrūtinātu pārvietošanos pa ietvi iedzīvotāji svētkos var ziņot Rīgas pašvaldības policijai pa tālruni 110, kā arī tās mobilajā lietotnē, nosūtot fotogrāfijas.

Rīgas ielu, tiltu, velojoslu un pieturvietu tīrīšanu veic pilnsabiedrība "Daugavas labā krasta uzturētājs" un pilnsabiedrība “Daugavas kreisā krasta uzturētājs”, kurās apvienojušies vairāki uzņēmumi – AS "Ceļu Pārvalde", SIA "Roadeks", SIA "Rīgas Tilti" un SIA "Pilsētas Eko Serviss".

Kopējais attīrāmo kilometru garums ir līdz 1021. Kopumā tiek tīrītas 1737 Rīgas ielas, kas iedalītas trīs dažādās kategorijās.

Prioritāri pilsētā notiek maģistrālo ielu, tiltu un pārvadu, kā arī ielu, kurās kursē sabiedriskais transports, un veloinfrastruktūras tīrīšana, kam seko mazākas nozīmes jeb apkaimes ielas.

Snigšanas laikā ielu tīrīšanas un kaisīšanas galvenais uzdevums ir nodrošināt ielu caurbraukšanu. Jāņem vērā, ka intensīvas snigšanas apstākļos ievērojams sniega daudzums uz ielām var atkārtoti parādīties ļoti īsā laikā, tostarp arī neilgi pēc brauktuves tīrīšanas. Tāpat putināšanas laikā uz brauktuvēm var veidoties sniega sanesumi.

Savukārt, kad snigšana ir beigusies, sniegam no maģistrālajām ielām, tiltiem, pārvadiem, veloinfrastruktūras un sabiedriskā transporta maršrutu līnijām ir jābūt notīrītam trīs stundu laikā, no otrās kategorijas ielām – četru stundu laikā.

Pašvaldības mājaslapā riga.lv izveidota sadaļa “Sniega tīrīšana”, kurā iedzīvotāji var uzzināt aktualitātes un informāciju par ielu, ietvju un jumtu tīrīšanu, kā arī aizpildīt e-pieteikumu, ziņojot par vietām, kas sakopjamas.