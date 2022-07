Rīgā zāles pļaušanu aizkavējuši mainīgie laikapstākļi un pieaugušās izmaksas

Šajā zāles pļaušanas sezonā, veicot sniegtā pakalpojuma kvalitātes izvērtēšanu, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) konstatējis būtiskas nobīdes laika plānā, kas atpaliek no sākotnēji piedāvātā darbu izpildes grafika, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Ārpakalpojumu, kas šobrīd veic zāles pļaušanu nodrošina divi uzņēmumi – SIA "Clean R" un SIA "Ekozona". Abi sola novērst radušās nepilnības un ievērot līgumā noteiktos termiņus visu turpmāko periodu, kas skar zāles pļaušanu.

Pēc tikšanās ar RNP abi pakalpojumu sniedzēji norādīja, ka 2022. gads ir sarežģīts, to ietekmē ne tikai ģeopolitiskās situācijas izraisītais izmaksu pieaugums visās pozīcijās, bet arī apjomīgie nokrišņi maijā un jūnija sākumā, kā arī tam sekojošais lielais karstuma vilnis.

Kvalitatīva zāles pļaušana nav iespējama ne stipra lietus laikā, ne lielā karstumā, jo strauji pārkarst pļaušanas tehnika, jāņem vērā, ka arī darbinieki nevar ilgstoši strādāt, ja gaisa temperatūra paaugstinās virs +25 grādu atzīmes.

Viens no risinājumiem, lai mazinātu karstuma ietekmi, būtu pļaut agri no rīta un vēlu vakarā, tomēr, lai šādu praksi ieviestu, māju kopībām ar balsu vairākumu jāpieņem lēmums, ka zāles pļaušana ir pieņemama agri no rīta, piemēram, jau sākot no pulksten 5 vai pulksten 6.

Būtiski atzīmēt, ka kavējas gan tehnikas piegādes, gan to remontam nepieciešamo detaļu piegādes. Ja agrāk remonts aizņēma dienu vai divas, jo detaļas pārsvarā bija pieejamas noliktavās Latvijā, tad šobrīd, kad rezerves ir izsmeltas, tas aizņem līdz pat nedēļai.

RNP atgādina, ka zāles pļaušana notiek secīgi – sākotnēji lielāko daļu zāles pļauj traktora tehnika, kam seko noslēguma darbi ar vieglākām tehnikas vienībām, lai panāktu iespējami sakoptu zālienu. Starp pirmo un otro darbu fāzi, ņemot vērā darba apjomu, var būt laika nobīde pat vairākas stundas.

Tāpat arī jāņem vērā, ka nesniegta pakalpojuma gadījumā – apmaksa netiek piemērota. Līdz ar to situācijas, kad pārvaldīšanas maksa netiek pilnībā iztērēta, tā tiek novirzīta uz mājas uzkrājumu.