Rīgas 1. slimnīcas iepirkumu lietā aizturēts slimnīcas valdes loceklis Sevastjanovs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kriminālprocesā par "Rīgas 1.slimnīcas" iepirkumiem aizturējis slimnīcas valdes locekli un Rīgas domes deputātu Genādiju Sevastjanovu (S), noskaidroja aģentūra LETA.

Sevastjanova tālrunis kopš pirmdienas ir izslēgts. Ar slimnīcas sabiedrisko attiecību pārstāvi Ivetu Medni kopš vakardienas nav izdevies sazināties.

Likums paredz, ka personu var aizturēt līdz 48 stundām. Pēc tam, ja nepieciešams jālemj par drošības līdzekļa piemērošanu. Bargākais drošības līdzeklis ir apcietinājums par kuru pēc izmeklētāja ierosinājuma lemj tiesa.

KNAB portālam "Delfi" norādīja, ka procesa virzītājs joprojām izvērtē, kādi drošības līdzekļi būtu piemērojami kriminālprocesā aizturētajām personām. Līdz ar to izmeklēšanas interesēs detalizētāku informāciju par sākto kriminālprocesu, tostarp par kriminālprocesā iesaistītajām personām, KNAB pašlaik nevar sniegt.

Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs (GKR) aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban pašvaldībai ir pārāk maz informācija par sākto kriminālprocesu, lai lemtu par kādām iekšējām izmeklēšanām slimnīcā.

Burovs norādīja, ka Sevastjanovam pilnībā uzticas un viņam esot grūti iedomāties, ka deputāts varētu būt iesaistīts kādos pārkāpumos. "Varbūt juridiski kādi papīri tika nepareizi sakārtoti, taču ne vairāk. Kad 2009. gadā slimnīca bija uz likvidēšanas sliekšņa, tieši viņš iestājās par tās saglabāšanu," sacīja domes vadītājs.

Viņš vairākkārt norādīja, ka no KNAB nav saņemta nekāda detalizēta informācija par notiekošo, taču process varētu būt saistīts ar remontdarbiem, ko organizējusi pati slimnīca, nevis dome.

"Cik zinu, tad aizturētās personas var būt aizturētas 48 stundas. Kad noskaidrosim, kāds aizturētajiem šajā lietā ir piemērots statuss un vai ir noteikti kādi ierobežojumi veikt darba pienākumus, tad arī lemsim par turpmāko slimnīcas darba organizāciju," teica Burovs, kurš gan nezinot, kas ir pārējās abas aizturētās personas.

Jau ziņots, ka KNAB kādā kriminālprocesā pirmdien veicis kratīšanu pašvaldības SIA "Rīgas 1. slimnīca" un aizturējis trīs personas. Kriminālprocess sākts 5.aprīlī par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un dokumentu viltošanu.

Krimināllieta saistīta ar aizdomām, ka "Rīgas 1. slimnīcas" amatpersona, iespējams, ļaunprātīgi izmantojusi dienesta stāvokli, noslēdzot līgumus iepirkumos, un ka būvdarbu veicējs, iespējams, viltojis dokumentus par veiktajiem būvdarbiem.

Lietā veiktas 12 kratīšanas, tostarp, pie Sevastjanova.

Rīgas 1. slimnīca pilnībā pieder Rīgas domei. Slimnīcas valdē strādā Natālija Zlobina, Andrejs Pavārs un Sevastjanovs. Zlobina ir Sevastjanova meita.

Slimnīcas apgrozījums 2017. gadā bija 15,29 miljoni eiro, bet peļņa 191 433 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Sevastjanovs bez darba slimnīcas valdē pērn vadījis Rīgas 1. slimnīcas attīstības fondu, kā arī bijis Rīgas domes Īpašuma departamenta Publiskā iepirkuma komisijas loceklis un pilsētas Īpašuma privatizācijas komisijas loceklis. Tāpat viņš pērn strādājis kā ārsts SIA "Medasko", kur viņam pieder kapitāldaļas.

Algā par darbu Rīgas 1. slimnīcā viņš pērn saņēmis 54 108 eiro, bet par Rīgas domes deputāta pienākumu pildīšanu - 12 372 eiro. Tikmēr par darbu "Medasko" viņam izmaksāta alga 20 400 eiro apmērā, bet dividendēs no šī uzņēmuma viņš saņēmis 3686 eiro. Tāpat Sevastjanovam izmaksāts 12 205 eiro pabalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Viņa ienākumus papildināja arī 7469 eiro pensija, kā arī 106 900 eiro dividendes no SIA "X-Dental", kur viņam pieder kapitāldaļas. Savukārt vēl 16 544 eiro gūti no "Luminor" Latvijas atklātā pensiju fonda.

Sevastjanova īpašumā ir arī zeme un ēka Rīgā, kā arī 2018.gada izlaiduma automašīna "Mercedes Benz Gle 350 D 4Matic".

Skaidrā naudā Sevastjanovs uzkrājis 26 000 eiro, bet ievērojami naudas līdzekļi uzkrāti arī dažādās bankās. Viņš norādījis uzkrājumus dažādās bankās 479 862 eiro apmērā, kā arī uzkrājis 61 655 Šveices franku (54 469 eiro), 8725 sterliņu mārciņas (10 112 eiro), 171 993 eiro ASV dolārus (152 031 eiro), kā arī līdzekļus privātajos pensiju fondos.