Rīgas 95. vidusskolā izsludināta karantīna saistībā ar A hepatīta saslimšanas gadījumiem, trešdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Tieša runa" apstiprināja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Karantīna izsludināta no trešdienas, 25. septembra, līdz 25. oktobrim.

Kā vēsta portāls "lsm.lv", SPKC pieļauj, ka slimība, iespējams, varēja tikt ievesta no ārzemēm, kādai ģimenei atgriežoties no atpūtas tajās zemēs, kur A hepatīts ir izplatīts. Tas pēdējos gados nebija raksturīgs Latvijai, tādējādi bērniem nav pret to izstrādājusies imunitāte. Iepriekš plašākais uzliesmojums bijis 2005. gadā, kad saslima 5000 cilvēki pārsvarā bērni.

Perevoščikovs norādīja, ka bērniem šī slimība norisinās vieglā formā. Savukārt skolas administrācija aicina skolēnus būt piesardzīgiem un ievērot higiēnas normas.

SPKC pārstāvis arī atzina, ka šobrīd Latvijā novērojams pieaudzis skaits dažādu infekcijas slimību. "Grupveida uzliesmojumi ar pieciem vai vairāk pacientiem ir labs indikators. Ja iepriekš bija [apmēram] 60 uzliesmojumi divu gadu laikā, tad šogad jau ir 74. Mēs runājam par divreiz vairāk uzliesmojumiem," Perevoščikova teikto citē "lsm.lv".

Pēc Perevoščikova raidījumā teiktā, bērniem slimība norit viegli un var to nepamanīt, bet tālāk saslimšana izplatās tālāk, tostarp, uz vecākiem. Aizsardzība pret saslimšanu ir vakcinācija.

Pēc SPKC pieejamās informācijas, A hepatīts (agrāk pazīstams kā Botkina slimība) ir akūta infekcijas aknu slimība, ko izraisa A hepatīta vīruss. Infekcijas avots ir inficētā persona – slimnieks vai cilvēks, kuram infekcija norit bez simptomiem (slimības pazīmēm).

Inficētā persona izdala A hepatīta vīrusu ar fekālijām. Ar inficētās personas rokām, ja tās nav rūpīgi nomazgātas pēc tualetes apmeklēšanas, vīruss var nonākt uz apkārtējiem priekšmetiem, pārtikas produktiem.

Dzeramais ūdens var būt piesārņots ar notekūdeņiem vai ar fekālijām piesārņotajiem gruntsūdeņiem. Tāpat varbūt piesārņots peldvietu ūdens. A hepatīta vīruss ir izturīgs vidē, un lai inficētos ir nepieciešams niecīgs izraisītāja daudzums. A hepatīts izplatās kā zarnu infekcija.

Rīgas 95. vidusskola ir viena no Rīgas izglītības iestādēm. Tā atrodas Ziepniekkalnā.