Rīgas administratori atbalsta Vircava atlaišanu; jāgaida arodbiedrības saskaņojums

Rīgas domes pagaidu administrācija ceturtdien, 30. aprīlī, ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par Ingusa Vircava atbrīvošanu no Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja amata. Pirms darba tiesisko attiecību pārtraukšanas vēl ir jāsaņem arodbiedrības "LABA" saskaņojums, kuras biedrs ir Vircavs.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics 27. aprīlī izteica rājienu Vircavam, vienlaikus viņu atkārtoti no amata atstādinot par citiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pašvaldības mantas izšķērdēšanu.

Viņu atstādināja no amata līdz lēmumam par darba tiesisko attiecību turpināšanu vai izbeigšanu.

Pašvaldība jautājumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Vircavu iesniedza saskaņošanai arodbiedrībā "LABA", kuras biedrs ir Vircavs. Pagaidu administrācijas pārstāve Jana Jentkus portālam "Delfi" 29. aprīlī norādīja, ka pašvaldība no arodbiedrības saskaņojumu vēl nav saņēmusi – atbildes iesniegšanai ir atlikušas vēl vairākas dienas.

Pagaidu administrācijas lēmums paredz Vircavu atbrīvot no amata, ja iestājas viens no sekojošiem nosacījumiem. Ja Vircavs ir "LABA" biedrs ilgāk nekā sešus mēnešus un arodbiedrība piekrīt darba līguma uzteikumam, tad amatpersonu no amata atbrīvo, tiklīdz ir saņemta arodbiedrības piekrišana.

Ja arodbiedrība nepiekrīt darba līguma uzteikumam un pašvaldība ceļ prasību tiesā pret Vircavu, tad darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas ar tādu tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdi, ar kuru tiesa ir nospriedusi izbeigt vietvaras un Vircava starpā noslēgto darba līgumu.

Savukārt, ja Vircavs nav arodbiedrības biedrs ilgāk nekā sešus mēnešus, tad darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas līdz ar pagaidu administrācijas lēmumu.

Vircavs iepriekš pauda, ka pilnībā noraida visus viņam adresētos pārmetumus un, visticamāk, apstrīdēs Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītāja lēmumu.

"Nepiekrītu izteiktajiem pārmetumiem un tas ir acīmredzami, ka tiek meklēti jebkādi, pat visfantastiskākie apgalvojumi, lai mani atlaistu no ieņemamā amata un turētu pēc iespējas tālāk no būvvaldes. Šis pagaidu administrācijas lēmums vistiešākajā veidā ir saistīts ar iepriekš Rīgas domes gada sākumā pieņemto lēmumu par atstādināšanu," sacīja Vircavs.

Viņš norādīja, ka jau gada sākumā pieņemtais domes lēmums par atstādināšanu rezultējies tikai ar rājienu un lielākā daļa apsūdzību izrādījušās nepamatotas.

Vēstīts, ka Vircavu no amata februāra sākumā atstādināja tā brīža Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR). Pēc Burova teiktā, viņš bija saņēmis no būvvaldes darbiniekiem sūdzības par Vircava darbu, tādēļ viņa darba izvērtējumam tika piesaistīta domes Ētikas komisija.

Nesaskaņas starp Burovu un Vircavu medijos plašāk izskanēja aizvadītā gada nogalē, kad Vircavs ar vēstuli vērsās pie domes deputātiem, apgalvojot, ka Burovs izdarījis uz viņu politisku spiedienu, lai, neraugoties uz neatbilstībām būvniecības prasībām, ekspluatācijā pieņemtu "Z-torņu" augstceltnes.