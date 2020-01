Rīgas autoosta atkal atvērta apmeklētājiem

Rīgas starptautiskajā autoostā ceturtdienas pusdienlaikā notika evakuācija saistībā ar teritorijā atrastu, iespējams, sprādzienbīstamu priekšmetu, taču ap pulksten 14 autoosta atsākusi savu darbību pilnā apmērā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

SIA "Autotransporta direkcija" sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone iepriekš informēja, ka evakuācijas laikā autoostas teritorijā netika ielaisti autobusi, pasažieri no autobusiem tika izlaisti ārpus šīs teritorijas. Tāpat autoostas teritorijā netika uzsākti jauni reisi.

Pasažieriem, kuri autoostas evakuācijas dēļ nokavējuši savu reisu, autoostas kasēs ir iespēja atgūt naudu par iegādāto biļeti.

Valsts policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka autoostas teritorijā, kur atrodas autobusu peroni, netālu no dzelzceļa uzbēruma, atrasts, iespējams, kara laika lādiņš. Policijā norādīja, ka līdz ar to drošības nolūkā no autoostas teritorijas uz laiku tika evakuēti cilvēki.

Ap pulksten 14 iespējamais sprādzienbīstamais priekšmets neitralizēts, izņemts un aizvests prom no autoostas teritorijas. Līdz ar to autoosta atsākusi savu darbību pilnā apmērā, informēja policijā.

Arī "Autotransporta direkcijas" pārstāve apstiprināja, ka patlaban Rīgas starptautiskās autoostas darbība atjaunota, tāpēc reģionālo maršrutu reisi atkal tiek uzsākti un noslēgti autoostas teritorijā.