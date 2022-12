Rīgas dome janvārī piedalīsies akcijā 'Neapēd zemeslodi'; lauksaimnieki satraukti

Rīgas domes lēmums īslaicīgi atteikties no gaļas produktiem Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē (LOSP) raisījis bažas par veidu, kādā galvaspilsēta veic iepirkumus ēdināšanas jomā, tāpēc tā vērsusies pie Rīgas mēra Mārtiņa Staķa ar aicinājumu to skaidrot.

Domstarpību būtība meklējama Rīgas lēmumā janvārī piedalīties kampaņā "Neapēd zemeslodi", kuras laikā cilvēki tiks aicināti mēnesi nelietot dzīvnieku izcelsmes produktus. Rīgas dome tajā piedalīsies, uzņemot ārzemju viesus, tiem pasniedzot veģetārus ēdienus.

"Šis ir simbolisks atbalsts tam, ka mums ir jādomā par mūsu planētu, zaļu domāšanu un veselīgu ēšanu, ko ietver arī veģetāriešu dzīves ziņa," lēmumu ar padomnieka Alekša Zoldnera starpniecību skaidro Staķis.

Tikmēr LOSP uzskata, ka šādi Rīgas dome atsakās no vietējo ražotāju produkcijas, tāpēc ir pieprasījusi informāciju par Rīgas domes veiktajiem iepirkumiem ar Zaļā publiskā iepirkumu procedūru. Tāpat LOSP atklātajā vēstulē tiek pieprasīta informācija par šā Rīgas domes sasaukuma laikā veiktajām pārtikas un ēdienu iegādēm ārpus iepirkuma procedūrām.

Staķis: iespējams, noticis pārpratums

Rīga nevienā brīdī nav atteikusies no vietējiem produktiem, norāda Staķis. "Mēs janvārī vienkārši nepasniegsim gaļas produktus," stāsta politiķis, pieļaujot, ka LOSP vai nu nav iedziļinājušies attiecīgajā iepirkumā, vai arī ir to pārpratuši.

Mēram gan esot grūti teikt, kāpēc tiek pieprasīta informācija par visa šī sasaukuma laikā veiktajiem iepirkumiem, taču politiķis uzsvēra, ka visu šo informāciju "ar prieku" sniegs. Staķis arī piebilda, ka Zaļā iepirkuma prasības ne tikai vienmēr ir tikušas izpildītas, bet pat arī pārpildītas.

"Mēs vienmēr esam centušies iepirkt produkciju no vietējiem ražotājiem, izpildījuši visus uzstādījumus un bieži vien pārpildījuši, un to mēs darīsim arī turpmāk," sacīja mērs, neslēpjot, ka ir pārsteigts par to, ka "kādu vēl var izbrīnīt" vēlme pasniegt veģetārus ēdienus.

Lai arī ēdienos nebūs dzīvnieku valsts produkti, tāpat esot plānots pārtiku iegādāties arī no vietējiem ražotājiem, tādējādi sniedzot atbalstu ekonomikai.

Cita starpā Staķis pieminēja, ka Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas pašvaldība ir nolēmusi atteikties no gaļas uzkodām uz gadu, kamēr Rīgā to nolemts darīt tikai janvārī.

Turpretim organizācijas paziņojums, mērs ieskatā, iespējams, pat nāks par labu kampaņas organizatoriem, kuri tādējādi varēs pievērst papildu uzmanību savai kampaņai. Tomēr Staķis arī būtu vēlējies, ka organizācija pirms publiska paziņojuma izplatīšanas būtu sazinājusies ar domi.

"Es pats par to uzzināju no šī publiskā paziņojuma. Es būtu bijis priecīgāks, ja viņi mums varbūt būtu piezvanījuši. Es būtu izstāstījis, par ko šeit ir stāsts, un, iespējams, šāda paziņojuma nebūtu bijis," stāsta mērs.

LOSP aicina neaizmirst tautā mīlētas receptes

LOSP gan savās bažās neaprobežojas ar gaidāmo janvāra mēneša kampaņu. Organizācijai esot radušās "pamatotas šaubas par Rīgas domes vēlmi un spēju piemērot Zaļo publisko iepirkumu, kas pēc būtības sniedz visas iespējas kā domei, tā arī pārraudzībā esošajām institūcijām, kļūt "zaļākām" un "neapēst zemeslodi" ikdienā un ilgtermiņā, nevis kampaņveidīgi".

Organizācijas vadītājam ir arī citi, drīzāk konceptuāli iebildumi domei. LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis norāda, ka "nedrīkstētu būt tāda situācija, ka galvaspilsētas pasākumos un svētkos galdi tiek klāti nevis ar vietējo produktu, kas atvests no pašmāju ražotājiem, bet ar importa produktiem, kuri mērojuši ceļu pār trejdeviņām jūrām".

Līdzīgi arī organizācijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Irbe kritiski izsakās par domes ieceri, argumentējot, ka "Zaļajam publiskajam iepirkumam jābūt ikdienas darba procesu kārtībā ikkatrai valsts un pašvaldības institūcijai kā pienākumam, nevis iespējamībai", un šo ieceri dēvējot par "populāro kultūru imitējošu paziņojumu", kas "nav "zaļāks" dzīves vai darba stils".

Vainojot Staķi "sava tēla spodrināšanā", kas organizācijas skatījumā ir pretrunā "latviskām un nacionālām vērtībām", LOSP paziņojumā atgādina mēram, ka "Latvijā jau izsenis tautā mīlētas receptes sastāv no gaļas un citiem dzīvnieku valsts produktiem - cūkas šņukurs, zirņi ar speķi u.c."

Savukārt kampaņas "Neapēd zemeslodi" mājaslapā tiek noradīts, ka "gaļas patēriņš pasaulē aug, un līdz ar to Zemei draud briesmas. Lielāko daļu dzīvnieku produktu mūsdienās saražo industriālā lopkopība, kas kaitē videi un izšķērdē zemeslodes rūkošos resursus".

LOSP apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas. Šobrīd LOSP apvieno 53 nozaru organizācijas, pārstāvot teju 10 000 lauku uzņēmēju un lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāju.