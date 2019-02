Rīgas dome par 150 tūkstošiem eiro palielinās zoodārza dotāciju

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti otrdien, 19. februārī, atbalstīja SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" lūgumu par 150 000 eiro palielināt no pašvaldības saņemto dotāciju.

Tādējādi šogad zooloģiskais dārzs no Rīgas domes saņems 1 463 334 eiro. Kopējais zoo budžets 2019. gadā plānots 3 849 986 eiro apmērā, no kuriem 2 004 652 eiro ir pašu ieņēmumi, bet 382 000 eiro – no valsts saņemtā dotācija.

Bijušais Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka, kurš jau gandrīz gadu ir Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs mēram Nilam Ušakovam (S) un Mājokļu un vides komitejas deputātiem adresētā vēstulē raksta, ka viņa vadītā iestāde ir nonākusi situācijā, kad pieejamais finansējuma apjoms nav pietiekams zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas un infrastruktūras uzturēšanai ilgtermiņā.

Izmaksu kāpumu veicina Eiropas zoodārzu un akvāriju asociācijas arvien striktākās prasības, personāla izmaksu kāpums, kā arī ar "Āfrikas savannas" ēku kompleksa apsaimniekošanu saistītie tēriņi.

Līdaka vēstulē raksta, ka par spīti piecu procentpunktu lielam algu kāpumam, pērn kadru mainība uzņēmumā tuvojās 22%. Šobrīd personāla sastāvs ir stabilizējies. Līdzīgu algu kāpumu zoodārzs ieplānojis arī šogad, atvēlot tam 86 974 eiro.

Līdaka sēdē deputātiem skaidroja, ka Rīgas zoodārzā strādā 156 darbinieki. "Arī zooloģiskais dārzs ir dalībnieks darbaspēka tirgū. Tas ir maldīgs priekšstats, ka zvērudārzā strādā tikai dzīvnieku kopēji. Viņi ir mazāk nekā puse. Pārsvarā strādā santehniķi, celtnieki un citi darba tirgū pieprasīti speciālisti," atklāja Līdaka.

"Šie 150 000 eiro noklājas pa dažādām kategorijām. Zoodārzs no savas puses šogad apņemas palielināt pašu ieņēmumus par teju 85 000 eiro. Plānojam strādāt ar lielāku intensitāti," piebilda Līdaka.

Ieņēmumu plānu Līdaka balsta uz "vairākiem vaļiem". Piemēram, ienākumu pienākumu veido dažādas biļešu akcijas. Viņš paļaujas arī uz "Āfrikas savannas" piesaistītajiem apmeklētājiem. Šogad varētu tapt idejas mets par ieeju zoodārzā caur suvenīru veikalu. Taču Līdaka norādīja, ka vēsturiskie vārti nedrīkst zaudēt savu nozīmi.

Dzīvnieku kopēji "uz papīra" pelna ap 600 eiro, bet par kvalificētu darbu var pretendēt uz 100 eiro piemaksu. Nodaļu vadītāji pelna 1000 eiro. "Šobrīd galvenā problēma ir pacelt zoologiem algu apmēram līdz 750 eiro. Santehniķi saņem ap 1100 eiro. Ja nav vakances, tas atbilst tam, ko nosaka darba tirgus," pauda Līdaka.

Līdaka atklāja, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noraidīja līdzīgu Rīgas zoodārza lūgumu pēc papildus līdzekļiem. Atteikumu zoo saņēma piesardzības dēļ, jo pērn decembrī valdīja neskaidrība par 2019. gada budžetu. "Atturētos mest akmeni," piebilda Līdaka.

Nākamgad Līdaka, iespējams, Rīgas domei lūgs naudu lielāku objektu projektiem. Piemēram, plēsīgo putnu kompleksa būvniecībai. "Tas būs jūsu lēmums, vai piešķirt investīcijām," deputātiem atgādināja zoodārza valdes priekšsēdētājs.

Rīgas zoodārzu ik gadu apmeklē aptuveni 380 000 viesu. Tajā apskatāmi gandrīz 400 dažādu sugu dzīvnieki.