Rīgas dome par vidēji 10% palielinās darbinieku atalgojumu

Rīgas dome trešdien lēma par aptuveni 10% palielināt atalgojumu pašvaldības darbiniekiem no šī gada 1. novembra.

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis paziņojumā skaidro, ka publiskais sektors bieži zaudē konkurencē par darbiniekiem privātajam sektoram. Dome arī izjūtot ne mazāku konkurenci ar valdības sektora iestādēm. Vienlaikus pilsētas iedzīvotāji pieprasa kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, ko, pēc mēra paustā, ir iespējams nodrošināt tikai tad, ja pašvaldībā strādā motivēti un profesionāli darbinieki.

Tādēļ no 1. novembra plānots palielināt darbinieku atalgojumu, bet ne mēra, vicemēru vai departamentu direktoru algas. Tāpat šī nebūs mehāniska algas celšana vienādā apmērā, tā notiks pēc darba novērtējuma. Individuālā atalgojuma palielināšanas apmēru, izvērtējot darbinieka sniegumu, nosaka katras iestādes vadītājs. Savukārt pedagogu un tehnisko darbinieku atalgojuma palielināšana notiks no nākamā gada 1. janvāra.

Vairākus gadus atalgojuma palielinājums Rīgas domē nebija prioritāte, un, kamēr pašvaldība attīstīja dažus lielos būvniecības projektus, darbinieki bija atstāti novārtā, norāda Staķis.

Tādējādi palielinājusies "plaisa starp Rīgas pašvaldības darbinieku algām no vietas puses un gan privātā, gan valdības sektora atalgojumu no otras puses". Turklāt gadu laikā plaisa esot pāraugusi aizā – Rīgas pašvaldības darbinieku vidējais atalgojums atpalika no valdības sektora par 45%.

Mēra ieskatā trīs gadu laikā nepieciešams šo situāciju labot, daļu no pašvaldības budžeta pieauguma novirzot Rīgas domes konkurētspējas celšanai darba tirgū. "Uzsveru, ka būtu jādara ar vai bez cenu pieauguma krīzes. Vienlaikus, ņemot vērā inflācijas lēcienu, algu pieaugums stājas spēkā jau 1. novembrī, nevis nākamgad," atzīmē Staķis.

Paralēli viņš vērš uzmanību uz divu gadu laikā paveikto, minot, ka pašvaldība ir īstenojusi daudzus projektus – gan iepriekš ilgi plānotus, gan pilnīgi neplānotus. Mērs arī uzskaita vairākas krīzes, ko nācies pieredzēt domei, tostarp Covid-19 izplatību, Ukrainas bēgļu krīzi un energoresursu cenu lēcienu. Lai reaģētu uz tām bijusi nepieciešama "strauja, profesionāla Rīgas pašvaldības darbinieku iesaiste".