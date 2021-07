Rīgas dome pret atstādināto Reinbahu sāk disciplinārietu par dalību raidījumā 'Spried ar Delfi'

Rīgas dome (RD) sākusi disciplinārlietu pret Vitāliju Reinbahu, kurš iepriekš atstādināts no RD Satiksmes departamenta direktora amata, saistībā ar dalību raidījumā "Spried ar Delfi" un viedokļa paušanu. To Reinbahs esot darījis kā domes pārstāvis, lai gan atstādināšanas laikā viņam to darīt liegts.

Reinbahs ceturtdien, 15. jūlijā, portālu "Delfi" informēja, ka pēc viņa dalības raidījumā "Spried ar Delfi", kurā runāts par Bruņinieku ielas un citu Rīgas ielu labiekārtošanas "vājajām vietām", pret viņu uzsākta disciplinārlieta, jo "viņam ir liegts masu medijos publiski paust savu viedokli".

"Redzot, ka iebiedēšana, šantāža un tirgošanās ar ietekmi un neesošiem amatiem nesniedz vēlamo rezultātu, lai no manis atbrīvotos, RD vadība izmēģina jaunu metodi – cenzūru, mēģinot man liegt iespēju plašsaziņas līdzekļos paust savu viedokli," preses paziņojumā medijiem raksta Reinbahs.

Savukārt RD preses pārstāvis Uģis Vidauskis portālam "Delfi" sacīja, ka atstādināšanas laikā Reinbahs nav tiesīgs pildīt amata pienākumus, kas paredz arī publiska viedokļa paušanu par Satiksmes departamenta jautājumiem, risinājumiem un tamlīdzīgi. Tāpat viņš nav tiesīgs runāt pašvaldības vārdā.

Reinbahs ir atstādināts no amata un nav tiesīgs pildīt amata pienākumus, no kuriem viens ir publiski "paust un skaidrot satiksmes departamenta viedokli, stratēģijas un tamlīdzīgi," skaidroja Vidauskis.

Gadījumā, ja "Reinbahs vēlas kā privātpersona publiski paust savu viedokli, tad, protams, viņš to drīkst darīt". Savukārt RD juriste, izvērtējot Reinbaha pausto raidījumā "Spried ar Delfi", uzskata ka viņš šajā gadījumā ir runājis kā Rīgas domes pārstāvis un paudis Rīgas domes pārstāvja viedokli.

Kā norādīja Vidauskis, disciplinārlietas laikā arī tiks izvērtēts, vai pārkāpums ir noticis.

Jau ziņots, ka šā gada 26. maijā Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) atstādināja Reinbahu no amata aizdomās par fiktīvu nostrādināšanu departamentā, pašvaldības mantas izšķērdēšanu un interešu konflikta situāciju.

Savukārt Reinbahs pauda viedokli, ka atstādināšana no amata ir ilgstoši plānota izrēķināšanās, izmantojot visus iespējamos līdzekļus.