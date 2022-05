Rīgas dome Ukrainas atbalstam ziedos 200 000 eiro

Rīgas dome trešdien, 18. maijā, nolēma fondam "Ziedot.lv" piešķirt 200 000 eiro palīdzības sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Fonda uzdevums ir iegādāties preces saskaņā ar Ukrainas pieprasījumu, organizēt transportu un nodošanu Ukrainai.

Domē skaidro, ka Krievijas uzbrukuma dēļ Ukrainas iedzīvotājiem trūkst pārtikas, higiēnas preču, medikamentu un saimniecības preču.

Labdarības fonds "Ziedot.lv" humāno palīdzību Ukrainai sniedz, sadarbojoties ar Ārlietu ministriju, Latvijas vēstniecību Ukrainā un Ukrainas vēstniecību Latvijā.

Līdz šim "Ziedot.lv" ir nogādājis Ukrainai 31 humānās palīdzības kravu, sniedzot palīdzību saņēmuši civiliedzīvotājiem Hersonas, Aizkarpatu, Mikolajivas, Kirovohradas, Černihivas, Zaporižjas, Kramatorskas, Volīnijas, Doneckas, Luhanskas, Odesas, Sumu un Harkivas apgabalā.

Lai sniegtu palīdzību Ukrainai un tās iedzīvotājiem, kas cietuši no Krievijas militārās agresijas, Rīgas dome jau februārī nolēma no rezerves fonda paredzēt līdz 500 000 eiro lielu finansējumu. Savukārt aprīļa beigās Rīgas dome nolēma Kijivai uzdāvināt 11 "Rīgas satiksmes" autobusus, kas tika piepildīti ar iedzīvotāju ziedotajām precēm, kā arī tik nosūtīta medikamentu krava no Rīgas 1. slimnīcas.

Kā vēstīts, Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā.