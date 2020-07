Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās būs 156 vēlēšanu iecirkņi

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, kas norisināsies 29. augustā, rīdzinieki varēs balsot 156 iecirkņos, portāls "Delfi" noskaidroja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 līdz 22. Balsojumu varēs veikt arī trīs dienas pirms vēlēšanām: trešdien, 26. augustā, iecirkņu durvis būs atvērtas no pulksten 16 līdz 21, ceturtdien, 27. augustā, no pulksten 9 līdz 16, bet piektdien, 28. augustā, no pulksten 12 līdz 20.

CVK atgādina, ka ārkārtas vēlēšanās būs iespējams balsot savā vai jebkurā citā vēlēšanu iecirknī Rīgā.

Vienlaikus vēlēšanās būs iespēja pieteikt arī balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlētājs atradīsies Rīgas teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā varēs arī aizdomās turētās un apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, ja atrodas apcietinājumā Rīgā.

Vēlētāji, kuriem Rīgā 31. maijā bija reģistrēta dzīvesvieta, vēlētāju sarakstos tiks iekļauti automātiski, savukārt, lai izmantotu iespēju vēlēt Rīgas domi, ja vēlētājam galvaspilsētas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, balsošanai būs īpaši jāreģistrējas no 30. jūlija līdz 15. augustam.

Vēlētāju sarakstus izveidos Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībā ar CVK un Rīgas pašvaldību. Sākotnēji katrs balsstiesīgais rīdzinieks tiks iekļauts reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošā iecirkņa vēlētāju sarakstā.

PMLP līdz 30. jūlijam izsūtīs vēlētājiem pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Rīgā informāciju par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts. Bet no 30. jūlija savu iecirkni varēs noskaidrot arī pa CVK uzziņu tālruni 67049999 vai PMLP e-pakalpojumā.

Mainīt iecirkni vai reģistrēties balsošanai Rīgā no 30. jūlija līdz 15. augustam varēs PMLP e-pakalpojumā, vai nosūtot iesniegumu pa pastu, e-pastu vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā portālā "Latvija.lv" jebkurai Rīgas pilsētas dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās būs Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 31. maijā, vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa "viens vēlētājs – viena balss" nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti, norāda CVK.

Tāpat CVK ir apstiprinājusi ieteikumus Covid-19 infekcijas profilaksei Rīgas domes vēlēšanu iecirkņos. Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance, jādezinficē rokas, jālieto mutes un deguna aizsargs. Vēlētājiem, kuriem nebūs sava sejas aizsega, iecirknī tiks izsniegta vienreizlietojamā sejas aizsargmaska.

Vēlētāji aicināti vēlēšanu iecirknī izmantot arī savus rakstāmrīkus, bet, ja vēlētājam šādas iespējas nav, iecirknī katram vēlētājam būs nodrošināta sava pildspalva. Tuvojoties vēlēšanām, ja epidemioloģiskā situācija valstī turpinās uzlaboties, šie nosacījumi var tikt pārskatīti, uzsver CVK.

"Delfi" jau vēstīja, ka CVK 7. jūlijā izsludināja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, kas norisināsies 29. augustā.

Partijām kandidātu saraksti vēlēšanām jāiesniedz no 14. līdz 20. jūlijam.