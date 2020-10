Rīgas domes deputātus pirms pirmās sēdes pie Rātsnama sagaida daži piketētāji

Pirms jaunievēlētās Rīgas domes pirmās sēdes pie galvaspilsētas Rātsnama sarīkots mazskaitlīgs pikets, novēroja aģentūra LETA.

Uz protesta akciju sanākušie apgalvo, ka pikets ir "absolūti spontāns" un tam nav viena noteikta organizētāja. Šādas pulcēšanās mērķis esot norādīt uz būtiskām problēmām, kuras esot jārisina Rīgas domei.

Piketā piedalās aptuveni desmit vidējas un vecākas paaudzes cilvēki. Vairāki no viņiem tur rokās plakātus, uz kuriem rakstīts "Barojiet trūcīgos, nevis partijas", "Vienlīdzīgai sabiedrībai nav nākotnes!" un "Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu trūcīgajiem!", bet uz kāda cita plakāta krieviski uzrakstīts jautājums "Paēdusi vara, izsalkusi tauta?".

Kā ziņots, piektdien pulksten 10 notiks pirmā jaunā sasaukuma Rīgas domes sēde, kuras darba kārtībā iekļauti divi jautājumi – par Rīgas domes Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu, kā arī par Rīgas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Jau ziņots, ka trešdien Rīgas Rātsnamā četru sarakstu pārstāvji parakstīja koalīcijas sadarbības līgumu.

Jaunajā koalīcijā darbosies "Attīstībai/Par"/"Progresīvie" (APP), "Jaunā vienotība" (JV), Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība (NA/LRA) un Jaunā konservatīvā partija (JKP) jeb kopumā septiņas dažādas partijas.

Koalīcijas partneri vienojās, ka Rīgas domes priekšsēdētājs būs Mārtiņš Staķis (APP), viņam būs trīs vietnieki, kas pārstāvēs pārējos koalīcijas sadarbības partnerus.

APP vadīs Finanšu un administrācijas lietu komiteju, Izglītības, kultūras un sporta komiteju, Vides un mājokļu komiteju un Sociālo jautājumu komiteju. JV vadīs Pilsētas attīstības komiteju un Satiksmes un transporta lietu komiteju.

NA/LRA pārstāvis vadīs Pilsētas īpašuma komiteju, bet JKP - Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no APP ievēlēti 18 deputāti, no "Saskaņas" - 12, no JV - 10, no NA/LRA - 7, no "Gods kalpot Rīgai" - 5, no Latvijas krievu savienības - 4 un no JKP - 4 deputāti.

Epidemioloģiskās drošības nolūkos jaunievēlētās Rīgas domes pirmo sēdi klātienē varēs vērot ierobežots apmeklētāju skaits, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.