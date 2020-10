Rīgas domes Drošības komitejas vadītāja Ozola tiek pie vietniekiem

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas komitejas sēdē trešdien, 28. oktobrī, par tās vadītājas Lindas Ozolas (JKP) vietniekiem tika ievēlēti Laima Geikina (APP) un Uģis Rotbergs (JV).

Komitejas deputātu vairākums atbalstīja divu deputātu virzīšanu uz komitejas vietnieku amatiem, tamdēļ tika virzīti divi kandidāti – Laima Geikina un Uģis Rotbergs.

Savā uzrunā Rotbergs gan atzina, ka par daudz piemērotāku kandidātu šim amatam saredz deputātu un bijušo Valsts policijas priekšnieku Intu Ķuzi (JV), taču tā kā Ķuzis veselības apstākļu dēļ nevar piedalīties komisijas darbā, tad Rotbergs uzņemsies šo amatu līdz brīdim, kad Ķuzis atgriezīsies.

Līdz ar Geikinas un Rotberga ievēlēšanu komisijas vadītājas vietnieku amatos, ir pie vietniekiem ir tikuši visu Rīgas domes komiteju vadītāji.

Jau ziņots, ka 5. oktobrī tika ievēlētas Rīgas domes pastāvīgās komitejas. Par Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas komitejas vadītāju tika ievēlēta Rīgas vicemēre Linda Ozola (JKP).

Komitejā strādās 13 deputāti: Geikina, Māris Mičerevskis, Miroslavs Kodis un Rūta Mežavilka no APP, Ieva Brante no NA/LRA, Ķuzis un Rotbergs no JV, Ozola no JKP, Jakovs Pliners no LKS, Eiženija Aldermane, Andrejs Kozlovs un Vadims Faļkovs no "Saskaņas", kā arī Dainis Turlais no GKR.