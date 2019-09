Rīgas domes koalīcijā varētu būt izveidojušās jaunas nesaskaņas

Rīgas domes koalīcijas partiju - "Saskaņa" un "Gods kalpot Rīgai!" - vidū varētu būt izveidojušās jaunas domstarpības, jo šīs nedēļas laikā kvoruma trūkuma dēļ komitejās nav izdevies pieņemt vairākus būtiskus lēmumus, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

Rīgas domē šonedēļ notiek teju visu komiteju sēdes, taču, kā arī novēroja aģentūra LETA, virkne "Saskaņas" deputātu šonedēļ sēdes nav apmeklējuši. Tā rezultātā, piemēram, pirmdien bija jāatceļ sasauktā ārkārtas domes sēde, kuras darba kārtībā bija iekļauta virkne tehnisku jautājumu. Jau aizvadītajā nedēļā šī sēde tika pārtraukta kvoruma trūkuma dēļ.

"Saskaņas" deputātiem neapmeklējot komiteju sēdi, arī ceturtdien koalīcijai neizdevās pieņemt labvēlīgu lēmumu jautājumā par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieces Annas Vladovas (S) ieceri apvienot vicemēres un Rīgas 80.vidusskolas direktores amatus. Rezultātā šis lēmums ar negatīvu komitejas atzinumu tiks iekļauts Rīgas domes sēdes darba kārtībā.

Savukārt šorīt, ārkārtas Satiksmes un transporta lietu komitejā nepiedalījās neviens "Gods kalpot Rīgai!" deputāts, kā rezultātā neizdevās pieņemt "saskaņiešu" virzītu iniciatīvu par darba grupas izveidi, kas sekotu līdzi lielākajiem satiksmes infrastruktūras iepirkumiem.

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka jauna šķelšanās varētu notikt tieši "Saskaņas" frakcijas vidū, proti, no tās varētu "atdalīties" vēl trīs domnieki - Sandris Bergmanis, Igors Kuzmuks un Jefimijs Klementjevs. Tieši viņi ir vieni no tiem, kuri šonedēļ nav ieradušies uz sēdēm.

Lai arī domes kuluāros vairāki savstarpēji nesaistīti avoti runā par gaidāmo šķelšanos, pašā politiskajā spēkā šādu informāciju noliedz.

Frakcijas vadītāja Anna Vladova (S) apgalvoja, ka viņai neesot nekādas informācijas par iespējamu neapmierinātību ar šiem deputātiem, līdz ar to viņa nevarot komentēt deputātu iespējamo izslēgšanu. Vladova sacīja, ka no viņas nav nācis aicinājums deputātus izslēgt no frakcijas, un viņa par šādu iespēju esot dzirdējusi tikai no žurnālistiem.

Viņa arī norādīja, ka komiteju neapmeklēšanai deputātiem esot bijuši attaisnojoši iemesli.

"Saskaņas" frakcijas vadītājas vietnieks Mihails Kameņeckis noliedza, ka minētie deputāti būtu jau izslēgti, taču sīkāk šo jautājumu nekomentēja, sakot, ka kādi paziņojumi varētu būt gaidāmi nākamnedēļ.

Savukārt deputāts Bergmanis, kurš līdz ar Rīgas mēra maiņu ir ieguvis amatu Rīgas brīvostas pārvaldes valdē un kuram tika solīta trešā Rīgas vicemēra vieta, paziņoja, ka šādi minējumi neesot patiesi un esot "apmaksāta dezinformācija".

Ja trīs no "Saskaņas" deputātiem tiktu izslēgti no frakcijas, tajā paliktu 14 deputāti, kas atkal varētu sašūpot Rīgā valdošās koalīcijas pozīcijas un Rīgas mēra Oļega Burova (GKR) krēslu.

Burovam ir koalīcijas līgums tikai ar "Saskaņu", kas pašlaik nodrošina 28 balsis, atsevišķs sadarbības līgums ar no "Saskaņas" izslēgto deputātu četrinieku, kā arī balsojumā viņu atbalstīja trīs no opozīcijas partijām izslēgti deputāti.

Jau ziņots, ka maijā no "Saskaņas" frakcijas tika izslēgti četri domnieki, kuri tagad apvienojušies frakcijā "Neatkarīgo deputātu frakcija".