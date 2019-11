Rīgas domes koalīciju plosa konflikti; 'Saskaņa' izsaka ultimātu

Rīgas domes (RD) koalīcijas partijas "Saskaņa" frakcija vēršas pie saviem partneriem no "Gods kalpot Rīgai!" (GKR) ar aicinājumu kopīgiem spēkiem nekavējoties atsaukt no amatiem vairākus Neatkarīgo deputātu frakcijas (NDF) pārstāvjus, portālu "Delfi" informēja "Saskaņas" frakcijā.

"Saskaņa" pieprasa atsaukt Vadimu Baraņņiku no Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata un no Rīgas Brīvostas valdes locekļa amata, bet Alekseju Rosļikovu atsaukt no Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja amata.

Kā liecina frakcijas izplatītais paziņojums, NDF un domes priekšsēdētāja starpā samilzušas nesaskaņas par jautājumiem, kas saistīti ar domnieku darbu. "Pēdējo nedēļu laikā RD darbs ir būtībā paralizēts. Tam iemesls ir konflikts, kas ir izveidojies starp RD priekšsēdētāju Oļegu Burovu (GKR) un NDF, gan NDF kopumā destruktīvā rīcība. Mēs esam spiesti vērot nepārtrauktus konfliktus, intrigas, savtīguma meklēšanu," pauž "Saskaņas" frakcija domē.

Tāpat domes koalīcijā esošās partijas frakcija uzsver, ka paralēli notiek haoss arī NDF atbildībā esošajā saimniecībā. Piemēram, pašvaldības kapitālsabiedrībā "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) esot pazuduši 6 miljoni eiro, kā arī nav uzsākts process par auditiem kapitālsabiedrībās. "Saskaņas" frakcija uzsver, ka vienlaicīgi tiek traucēts darbs visā domē kopumā, un tādos apstākļos strādāt nav iespējams.

"Mēs vēršamies pie saviem partneriem no GKR ar savu nepārprotamu atbalstu jūsu pārstāvim Oļegam Burovam un ar aicinājumu kopīgiem spēkiem nekavējoties atsaukt no amatiem Neatkarīgo deputātu frakcijas pārstāvjus – Vadimu Baraņņiku no Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata un no Rīgas Brīvostas valdes locekļa amata un Alekseju Rosļikovu no Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja amata. Mēs piedāvājam nekavējoties uzsākt sarunas ar pārējiem RD ievēlētiem deputātiem, lai nodrošinātu atbalstu gan RD priekšsēdētājam, gan RD pilnvērtīgam un stabilam darbam," teikts "Saskaņas" frakcijas paziņojumā.

Savukārt, ja nodrošināt atbalstu RD priekšsēdētājam Burovam bez NDF nav iespējams, tad "Saskaņas" frakcija aicina gan mūsu partnerus no GKR, gan visus parējos RD deputātus nekavējoties vērsties Vides un reģionālās attīstības ministrijā un Saeimā, lai pieņemtu likumprojektu par RD atlaišanu un ārkārtas vēlēšanu rīkošanu.